Apple CarPlay в iOS 18: усі оновлення, про які варто знати

Цього тижня Apple випустила свою найновішу операційну систему: iOS 18. Найбільші оновлення включають такі речі, як настроюваний домашній екран, оновлений центр керування та вдосконалений обмін повідомленнями на смартфоні. Але Apple CarPlay також отримує кілька чудових функцій із цією новою операційною системою, які можуть сподобатися водіям.

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Якщо у вас є iPhone 15 Pro або новішої версії, і ви вже оновили iOS 18, ви зможете відразу використовувати більшість цих нових функцій CarPlay. Просто підключіться без проводів до бортового екрана автомобіля.

Apple Intelligence

Apple Intelligence (або AI) — це назва нового програмного забезпечення штучного інтелекту від Apple, яке незабаром з’явиться на iPhone. Він ще не доступний у цьому оновленні iOS 18, але має з’явитися в наступному оновленні 18.1. Спочатку він буде сумісний лише в кількох країнах (включаючи США), але якщо він у вас є, ви зможете використовувати його на дисплеї CarPlay.

Карти Apple

Якщо ви завзятий користувач Apple Maps, ви помітите кілька тонких змін у загальному дизайні програми. Деякі піктограми змістилися, і є легке світіння, що робить їх більш виразними на екрані. Навіть маркери розташування стали трохи чіткішими завдяки незначному редизайну інтерфейсу.

Кольорові фільтри

Подібно до параметрів кольорових фільтрів на вашому смартфоні, остання версія CarPlay також має можливість додавати кольорові фільтри на екран автомобіля. Це означає, що ви можете відтінити весь дисплей одним кольоровим фільтром (або відтінками сірого) для допомоги при певних вадах зору. Ви також можете ввімкнути «Жирний текст» для кращої видимості.

Покращене голосове керування Siri

Одна з найбільших змін стосується Siri. За словами Apple, система голосового керування тепер «спеціально розроблена для сценаріїв водіння». Більші та яскравіші анімації на екрані повідомлять вам, що Siri слухає. Уся рамка екрана тепер світиться та пульсує, коли Siri активна, а не лише крихітне коло біля основи екрана.

На жаль, ця нова анімація не доступна в iOS 18 одразу. Сервіс буде доступний до наступного оновлення iOS 18.1, оскільки наразі він все ще перебуває в бета-версії.

Домашня сторінка

Невелике, але важливе оновлення: Apple додала новий значок «Домашня сторінка» в Apple CarPlay з iOS 18. Замість трьох тонких прямокутників, покладених один на одного, і одного більшого зліва, тепер є один прямокутник, який повертає вас до головний екран CarPlay.

Круглий дизайн — це кумедний кивок на оригінальну кнопку «Додому» iPhone. Утримуючи її, також активується Siri.

Фотографії контактів для обміну повідомленнями

Apple хоче спростити обмін текстовими повідомленнями в автомобілі. Щоб допомогти з цим, компанія нарешті додала фотографії контактів поруч з іменами в додатку для обміну повідомленнями та в спливаючих вікнах на екрані.

Siri, як і раніше, читатиме текстові повідомлення вголос і дозволятиме вам писати повідомлення за допомогою голосових команд, але швидкий погляд на екран тепер показує фотографію людини, якій ви надсилаєте повідомлення.

Пінг втрачених пристроїв

Якщо у вас є Apple Watch або AirPods, пов’язані з обліковим записом «Find My», тепер ви зможете відстежувати їх через CarPlay. Просто попросіть Siri «Ping my AirPods», і вона повідомить вам, де знаходиться пристрій, під час проектування звуку через пристрій. Це не нова функція для Apple, але це перший раз, коли ви можете зробити це через інтерфейс CarPlay.

Тихий режим

Якщо ви тримаєте дзвінок свого телефону гучним, але не хочете, щоб він шумів у машині, оновлений CarPlay пропонує новий «Беззвучний режим». Перейдіть до «Налаштувань», виберіть «Без звуку», і це дасть вам можливість відповідати налаштуванням телефону або повністю вмикати та вимикати звуки дзвінка.

Сповіщення про розпізнавання звуку

Якщо автомобіль позаду вас сигналить або здалеку чути сирени швидкої допомоги, Apple CarPlay повідомить вам. Якщо ви зайдете в «Налаштування» та «Спеціальні можливості», ви зможете ввімкнути функцію «Розпізнавання звуку», яка дає вам можливість вибрати звуковий сигнал автомобіля, сирени або обидва варіанти. Після активації на екрані з’явиться сповіщення попередження про зовнішні звуки, призначені для допомоги водіям із проблемами зі слухом або сповіщення про наближення сирен. Вони недоступні в iOS 18. наразі. Шукайте їх на iOS 18.1.

Шпалери

Раніше Apple CarPlay ніколи не можна було налаштовувати, але з iOS 18 Apple пропонує вам кілька нових шпалер на вибір. Натисніть піктограму «Налаштування», потім знайдіть «Шпалери», і ви зможете вибрати з чотирьох нових кольорів/візерунків шпалер. Перехід зі світлого режиму на темний навіть змінить градієнти для кращої видимості.

Apple повинна випустити ще більше оновлень для CarPlay, коли iOS 18.1 стане доступною протягом наступних кількох місяців.