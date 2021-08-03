Название новинки происходит от мотоцикла Aprilia Tuareg 600 Wind, но новый Tuareg 660 является более мощным и обещает стать лучшим мотоциклом для приключений на бездорожье.

Для автомобилистов название нового кросс-турера знакомо, поскольку оно созвучно имени кроссовера Volkswagen Touareg, хотя и пишется иначе. Это потому, что обе машины названы в честь кочевого берберского народа, живущего в пустынных районах Центральной Сахары. И Aprilia Tuareg 660, и Volkswagen Touareg в песках должны чувствовать себя, как дома.

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Aprilia уже имеет две другие модели, которые используют 660-кубовую силовую установку – RS Tuono 660 и 660. Теперь итальянский производитель мотоциклов добавил в эту компанию новый мотоцикл с двигателем объемом 660 “кубов”.

Новый Tuareg 660 весит 187 кг и имеет 18-литровый топливный бак. Рама – трубчатая, стальная, с алюминиевыми кронштейнами и соединена с двигателем в шести точках.

Фото: Aprilia Tuareg 660 / Aprilia

Новый приключенческий мотоцикл Aprilia имеет плоское сиденье, высокое лобовое стекло и тройную светодиодную фару спереди. Ход амортизатора передней вилки Aprilia Tuareg составляет 43 мм, подвеска прогрессивная. Aprilia утверждает, что новая модель предлагает эталонные показатели при любых условиях.

Tuareg 660 предлагает четыре ездовых режима, один из которых предназначен для бездорожья. Два режима можно настроить индивидуально через 5-дюймовый цветной TFT-экран. Система APRC (Aprilia Performance Ride Control) поставляется с круизным и тяговым контролем, тормозом двигателя и картой двигателя. Также можно отключить ABS для обоих колес или только заднего.

Aprilia Tuareg 660 будет доступен в конце этого года, хотя он будет классифицирован как модель 2022 года. Цены пока не названы.