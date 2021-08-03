Назва новинки походить від мотоцикла Aprilia Tuareg 600 Wind, але новий Tuareg 660 є більш потужним й обіцяє стати найкращим мотоциклом для пригод на бездоріжжі.

Для автомобілістів назва нового крос-турера є знайомою, оскільки вона співзвучна імені кросовера Volkswagen Touareg, хоча й пишеться інакше. Це тому, що обидві машини названі на честь кочового берберського народу, що живе в пустельних районах Центральної Сахари. І Aprilia Tuareg 660, і Volkswagen Touareg в пісках мають почуватись, як у себе вдома.

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Aprilia вже має дві інші моделі, які використовують 660-кубову силову установку – RS 660 та Tuono 660. Тепер італійський виробник мотоциклів додав у цю компанію новий мотоцикл з двигуном об'ємом 660 “кубів”.

Новий Tuareg 660 важить 187 кг і має 18-літровий паливний бак. Рама – трубчаста, сталева, з алюмінієвими кронштейнами та з'єднана з двигуном у шести точках.

Фото: Aprilia Tuareg 660 / Aprilia

Новий пригодницький мотоцикл Aprilia має пласке сидіння, високе лобове скло та потрійну світлодіодну фару спереду. Хід амортизатора передньої вилки Aprilia Tuareg становить 43 мм, підвіска прогресивна. Aprilia стверджує, що нова модель пропонує еталонні показники за будь-яких умов.

Tuareg 660 пропонує чотири їздових режими, один з яких призначений для бездоріжжя. Два режими можна налаштувати індивідуально через 5-дюймовий кольоровий TFT-екран. Система APRC (Aprilia Performance Ride Control) поставляється з круїзним і тяговим контролем, гальмом двигуна та картою двигуна. Також можна вимкнути ABS для обох коліс або лише для заднього.

Aprilia Tuareg 660 буде доступний наприкінці цього року, хоча він буде класифікований як модель 2022 року. Ціни поки не названі.