Итальянская мануфактура соберет 12 таких машин.

2020 год был плодотворным для нишевой итальянской компании Ares Design. Фирма оживила дьявольский ретроспорткар Panther еще в июле, в сентябре представила проект S8, базирующийся на Corvette C8, а перед Хэллоуином появилась версия без крыши под названием S1 Project Spyder. Под конец года Ares презентует Wami Lalique Spyder.

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Дизайн автомобиля напоминает родстеры 1950-х годов, квинтэссенцию лучших моделей эпохи, сборник цитат. Даже цвета кузова подобраны наиболее типичные для 1950-х.

Название Ares Wami Lalique Spyder образовано, благодаря участию в проекте французского производителя хрусталя Lalique. В интерьере родстера будет отделка из двухцветного хрусталя, в сочетании с натуральной древесиной и натуральной кожей. Дизайн интерьера тоже обыгрывает тему 50-х, имея и современную деталь – экран мультимедийной системы, возвышающийся над торпедо.

Знатоки классики узнают здесь пропорции и линии Jaguar E-Type и Chevrolet Corvette C1, Ferrari 250 GT California Spyder и других икон стиля середины прошлого века. Корпус родстера будет изготовлен из алюминия и карбона ручной работы, но Ares Design не готов поделиться тем, что находится под удлиненным капотом.

Цены и доступность неизвестны, но это будет недешево, поскольку Ares Design планирует изготовить всего 12 экземпляров Wami Lalique Spyder.

Фото: Ares Wami Lalique Spyder / Ares Design