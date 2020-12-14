Італійська мануфактура збере 12 таких машин.

2020 рік був плідним для нішевої італійської компанії Ares Design. Фірма оживила диявольський ретроспорткар Panther ще в липні, у вересні представила проект S8, заснований на Corvette C8, а перед Хеллоуїном з'явилася версія без даху під назвою S1 Project Spyder. Під кінець року Ares презентує Wami Lalique Spyder.

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Дизайн автомобіля нагадує родстери 1950-х років, квінтесенцію найкращих моделей епохи, збірник цитат. Навіть кольори кузову підібрані найбільш типові для 1950-х.

Назва Ares Wami Lalique Spyder утворена, завдяки участі у проекті французького виробника кришталю Lalique. В інтер’єрі родстера буде оздоблення з двоколірного кришталю, у поєднанні з натуральною деревиною та натуральною шкірою. Дизайн інтер’єру також обігрує тему 50-х, маючи й сучасну деталь – екран мультимедійної системи, що височіє над торпедо.

Знавці класики упізнають тут пропорції і лінії Jaguar E-Type та Chevrolet Corvette C1, Ferrari 250 GT California Spyder та інших ікон стилю середини минулого столітті. Корпус родстера буде виготовлений з алюмінію та каррбону ручної форми, але Ares Design не готовий поділитися тим, що знаходиться під видовженим капотом.

Наразі ціни та доступність невідомі, але це буде недешево, оскільки Ares Design планує побудувати лише 12 примірників Wami Lalique Spyder.

Фото: Ares Wami Lalique Spyder / Ares Design