Железная колесница прекрасно сохранилась, хоть и благодаря трагическим событиям, которые произошли два тысячелетия назад.

В 79 году нашей эры вулкан Везувий взорвался, уничтожив все в величественном городе Помпеях и прилегающих территориях, включая соседний городской порт Геркуланум. Помпеи были покрыты толстым слоем вулканического пепла, который разрушал здания и убивал людей, но в то же время помог сохранить много вещей в том виде, в котором они существовали, говорят ученые Археологического парка Помпей.

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Историки считают, что перед тем, как здания начали падать от землетрясения и до того, как температура воздуха поднялась настолько, что заставила кипеть кровь и взорваться головы (это фактическая теория того, как жертвы в Геркулануме нашли свою гибель), Помпеи покрыл слой пепла до 3 метров. Этот ковер из пепла на самом деле сохранил предметы быта, останки людей и животных, части зданий и недавно обнаруженную железную колесницу.

В Помпеях была найдена особая церемониальная железная колесница, которая очень хорошо сохранилась, – железные колеса все еще имеют форму, есть много декоративных элементов и других вещей, которые позволяют археологам говорить об “исключительной” целостности артефакта.

Считается, что эта колесница – характерный для Италии тип церемониальной колесницы под названием пилентум, которая использовалась элитой для различных церемоний, включая парады и свадьбы. Это некий лимузин древних времен. Колесница украшена бронзовыми и оловянными орнаментами, изображающими амуров и пары, занятые любовными утехами. Историки считают, что колесницу также использовали для перевозки невесты в дом мужа.

Фото: колесница из Помпей / Autoevolution

Что касается техники, ученые сообщают, что колесница имела четыре высоких железных колеса, которые “были соединены усовершенствованной механической системой”. Транспортное средство было легким и достаточно компактным (0,9 х 1,4 метра), поскольку предназначалось для перевозки лишь одного или двух пассажиров. Сиденье было окружено металлическим поручнем и спинкой.

“Колесница по обе стороны обильно декорирована чередованием гравированных бронзовых пластин и деревянных панелей, окрашенных в красный и черный цвета, тогда как сзади есть сложная и разветвленная декоративная система с тремя отдельными реестрами с рядом бронзовых и оловянных медальонов с фигурными сценами”, – описывают колесницу археологи.

Находка была обнаружена в двухуровневом портике, соединенном с конюшнями, на старинной вилле в Чивита-Джулиана, к северу от Помпей.