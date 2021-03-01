Залізна колісниця чудово збереглась, хоч і завдяки трагічним подіям, що трапились два тисячоліття тому.

У 79 році нашої ери вулкан Везувій вибухнув, знищивши все у величному місті Помпеї та прилеглих територіях, включаючи сусідній міський порт Геркуланум. Помпеї були вкриті товстим шаром вулканічного попелу, який руйнував будівлі і вбивав людей, але, в той же час, допоміг зберегти багато речей у тому вигляді, в якому вони існували, кажуть науковці Археологічного парку Помпей.

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Історики вважають, що перед тим, як будівлі почали падати від землетрусу і до того, як температура повітря піднялася настільки, що змусила кипіти кров і вибухнути голови (це фактична теорія про те, як жертви в Геркуланумі знайшли свою загибель), Помпеї вкрив шар попелу до 3 метрів. Цей килим з попелу насправді зберіг речі, такі як предмети побуту, рештки людей і тварин, частини будівель та нещодавно виявлену залізну колісницю.

У Помпеях була знайдена особлива церемоніальна залізна колісниця, що дуже добре збереглась – залізні колеса все ще мають форму, є багато декоративних елементів та інших речей, які дозволяють археологам говорити про “виняткову” цілісність артефакту.

Вважається, що ця колісниця – характерний для Італії тип церемоніальної колісниці під назвою пілентум, яка використовувалася елітою для різноманітних церемоній, включаючи паради та весілля. Це такий собі лімузин древніх часів. Колісниця прикрашена бронзовими та олов’яними орнаментами, що зображують амурів та пари, зайняті любовними втіхами. Історики вважають, що колісницю також використовували для перевезення нареченої до будинку чоловіка.

Фото: колісниця з Помпей / Autoevolution

Що стосується техніки, вчені повідомляють, що колісниця мала чотири високі залізні колеса, які “були з'єднані вдосконаленою механічною системою”. Транспортний засіб був легким і досить компактним (0,9 х 1,4 метра), оскільки призначався для перевезення лише одного або двох пасажирів. Сидіння було оточене металевим поручнем та спинкою.

“Карета по обидва боки рясно декорована чергуванням гравірованих бронзових пластин та дерев'яних панелей, пофарбованих у червоний та чорний кольори, тоді як ззаду є складна і розгалужена декоративна система із трьома окремими реєстрами з низкою бронзових та олов’яних медальйонів із фігурними сценами”, – описують колісницю археологи.

Знахідка була виявлена у дворівневому портику, з'єднаному зі стайнями, на старовинній віллі в Чівіта-Джуліана, на північ від Помпеї.