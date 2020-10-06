Буквально каждый современный "Ламбо" похож на миниатюрный космический корабль, однако итальянский производитель решил подчеркнуть это с помощью достаточно странной визуализации.

Прошлым летом Lamborghini объявила о кампании "С Италией, для Италии", в рамках которой фотографы из всех сфер интересов были приглашены к сотрудничеству – от музыки и моды до архитектуры, репортажа и социальных вопросов, чтобы найти как можно больше интересных ракурсов.

Также интересно: Mercedes-Benz показал курс подготовки владельцев G-Class и "вашу мать": видео

На днях Lamborghini распространила в официальном Twitter три кадра с фотосессии архитектурного фотографа Валентины Соммаривы, на которых изображен электрически-синий Huracan EVO Spyder. И "инопланетяне" в забавных позах.

"Исследуя Абруццо вместе с Валентиной Соммаривой. Huracán EVO Spyder – это космический корабль, который инопланетяне используют для взаимодействия с окружающей средой, обнаруживая связь между космосом и землей", – говорит "Ламборгини" в заметке.

Идея кампании заключается в том, чтобы представить самые красивые достопримечательности Италии и "проиллюстрировать Италию как страну совершенства, таланта, чувств, эстетических исследований и инноваций – все это глубоко заложено в ДНК Lamborghini". Хорошо, но при чем здесь пришельцы в белом?

Фотографии вы можете увидеть ниже, вместе с дополнительными снимками с той же фотосессии, от портала The Drive.

Фото:Lamborghini Huracán EVO Spyder / The Drive