Буквально кожен сучасний "Ламбо" схожий на мініатюрний космічний корабель, однак італійський виробник вирішив підкреслити це за допомогою досить дивної візуалізації.

Минулого літа Lamborghini оголосила про кампанію “З Італією, для Італії”, в рамках якої фотографів з усіх сфер інтересів було запрошено до співпраці – від музики та моди до архітектури, репортажу та соціальних питань, щоб знайти якомога більше цікавих ракурсів.

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Днями Lamborghini поширила у офіційному Twitter три кадри з фотосесії архітектурного фотографа Валентини Соммаріви, на яких зображено електрично-синій Huracan EVO Spyder. І “іншопланетяни” у кумедних позах.

“Досліджуючи Абруццо разом з Валентиною Соммарівою. Huracán EVO Spyder – це космічний корабель, який іншопланетяни використовують для взаємодії з навколишнім середовищем, виявляючи зв'язок між космосом і землею”, – говорить “Ламборґіні” у дописі.

Ідея кампанії полягає в тому, щоб представити найкрасивіші визначні пам'ятки Італії та “проілюструвати Італію, як країну досконалості, таланту, чуття, естетичних досліджень та інновацій – все це глибоко закладено в ДНК Lamborghini”. Добре, але до чого тут прибульці в білому?

Фотографії ви можете побачити нижче, разом з додатковими знімками з тієї ж фотосесії, від порталу The Drive.

Фото:Lamborghini Huracán EVO Spyder / The Drive