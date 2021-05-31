Криптографический токен получил обозначение NFT #RBC9ELEVEN Porsche.

Вскоре после того, как реплика автомобиля Lykan HyperSport из фильма "Форсаж 7" стала первым автомобилем, который существует в двух мирах – физическом и цифровом, Porsche 911 Carrera стал первым арт-каром, встроенным в блокчейн.

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NFT #RBC9ELEVEN Porsche – официальное название художественного произведения NFT. Криптографический токен NFT (non-fungible token – "невзаимозаменяемый токен") представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта, сертификат, подтверждающий право на владение цифровым активом – изображением, звуковой дорожкой, видео и любым файлом. NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, а лишь закрепляет право владения оригинальным экземпляром.

В случае #RBC9ELEVEN речь идет о продаже одновременно как физического автомобиля, так и его цифровой версии. Автомобиль и его NFT будут выставлены на торги одним лотом на платформе SlashDot 4 июня. Стартовая заявка установлена ​​на уровне 305 991 долларов США, хотя купить его за доллары не получится, поскольку в качестве оплаты принимается только криптовалюта Ethereum. Аукцион закрывается 14 июня. Прежде чем физический автомобиль получит нового владельца, он будет показан на конференции биткойнов 2021 года в Майами 4 и 5 июня.

Фото: арт-кар Porsche 911 Carrera або #RBC9ELEVEN / rbc9eleven

Автомобиль, о котором идет речь – это Porsche 911 Carrera 2021 года выпуска, расписанный вручную художником-абстракционистом Ричем Б. Калиенте с участием рэпера Рика Росса, который оставил свой автограф на самом автомобиле и в цифровом токене.

Художественный автомобиль предлагается с преимущественно неизменным интерьером, хотя внутри есть специальные кожаные коврики с подписями Caliente и Ross. Оригинальный 3-литровый 6-цилиндровый двигатель мощностью до 379 лошадиных сил также на своем месте.