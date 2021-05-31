Криптографічний токен отримав позначення NFT #RBC9ELEVEN Porsche.

Невдовзі після того, як репліка автомобіля Lykan HyperSport з фільму “Форсаж 7” стала першим автомобілем, що існує у двох світах – фізичному та цифровому, Porsche 911 Carrera став першим арт-каром, вбудованим у блокчейн.

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NFT #RBC9ELEVEN Porsche – офіційна назва художнього твору NFT. Криптографічний токен NFT (non-fungible token – “невзаємозамінний токен”) являє собою сертифікат унікальності цифрового об'єкта, сертифікат, який підтверджує право на володіння цифровим активом – зображенням, звуковою доріжкою, відео та будь-яким файлом. NFT не перешкоджає копіюванню цифрового артефакту, а лише закріплює право володіння оригінальним екземпляром.

У випадку #RBC9ELEVEN мова йде про продаж одночасно як фізичного автомобіля, так і його цифрової версії. Автомобіль та його NFT будуть виставлені на торги одним лотом на платформі SlashDot 4 червня. Стартова заявка встановлена ​​на рівні 305 991 доларів США, хоча купити його за долари не вийде, оскільки, в якості оплати, приймається лише криптовалюта Ethereum. Аукціон закривається 14 червня. Перш ніж фізичний автомобіль отримає нового власника, він буде показаний на конференції біткойнів 2021 року в Маямі 4 і 5 червня.

Фото: арт-кар Porsche 911 Carrera або #RBC9ELEVEN / rbc9eleven

Автомобіль, про який йде мова – це Porsche 911 Carrera 2021 року випуску, розписаний вручну художником-абстракціоністом Річем Б. Калієнте за участю репера Ріка Росса, який залишив свій автограф на самому автомобілі та в цифровому токені.

Художній автомобіль пропонується з переважно незмінним інтер’єром, хоча всередині є спеціальні шкіряні килимки з підписами Caliente та Ross. Оригінальний 3-літровий 6-циліндровий двигун потужністю до 379 кінських сил також на своєму місці.