Артиллерийская самоходка Zuzana получила прописку в боевых подразделениях НГУ

Самоходки этой серии способны точно поражать позиции врага с живой силой и техникой на расстоянии далеко за 40 километров. Об этом в коротком сообщении на своей странице в Facebook сообщает командующий войсками Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

Руководитель этой структуры уверяет, что артиллерия была, есть и будет "эффективным средством поражения на поле боя". Он приводит примеры современной технологии по взаимодействию экипажей самоходок с операторами аэроразведки, когда с помощью БПЛА подразделения "имеют возможность заблаговременно выявлять цели противника, уничтожать склады, пехоту, технику врага" и сразу же покидать позицию.

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Незаменима упомянутая САУ Zuzana в контрбатарейной борьбе. Она также имеет еще одно существенное преимущество – быстрый переход из походного положения в боевое, что по хронометражу занимает всего 2 минуты.

При автоматической перезарядке темп стрельбы составляет 5 выстрелов в минуту. Высокая проходимость позволяет преодолеть ров шириной 2 метра, вертикальные препятствия в 0,5 метра, брод – до 1,4 метра.

Фото: Александр Пивненко, Facebook

Такой ходовой потенциал обеспечивает модифицированное спецшасси Tatra 815 (325 кВт/441 л.с.) с колесной формулой 8×8. В операционном режиме для уменьшения агрессивной амплитуды колебаний от выстрелов на шасси машина стабилизируется четырьмя гидравлическими опорами.

Башня и кабина водителя легкобронированные, обеспечивают защиту от осколков и пуль калибра 7,62 мм. Zuzana имеет систему кондиционирования, противопожарную систему, систему ночного видения. Бортовой компьютер обеспечивает возможность обмениваться информацией и получать данные с командного пункта.

Командующий НГУ отмечает, что появление такой артиллерийской самоходки в подразделениях Национальной гвардии значительно повысит эффективность на поле боя.