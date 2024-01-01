Артилерійська самохідка Zuzana отримала прописку в бойових підрозділах НГУ

Самохідки цієї серії спроможні влучно вражати позиції ворога з живою силою та технікою на відстані далеко за 40 кілометрів. Про це у короткому повідомленні на своїй сторінці в Facebook сповіщає командувач військами Національної гвардії України Олександр Півненко.

Керівник цієї структури запевняє, що артилерія була, є і буде "ефективним засобом ураження на полі бою". Він наводить приклади сучасної технології зі взаємодії екіпажів самохідок з операторами аеророзвідки, коли за допомогою БПЛА підрозділи "мають можливість завчасно виявляти цілі противника, знищувати склади, піхоту, техніку ворога" й відразу ж покидати позицію.

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Незамінна згадана САУ Zuzana у контрбатарейній боротьбі. Вона також має ще одну суттєву перевагу – швидкий перехід з похідного положення в бойове, що за хронометражем який займає всього 2 хвилини.

При автоматичному перезаряджанні темп стрільби складає 5 пострілів на хвилину. Висока прохідність дає змогу подолати рів шириною 2 метри, вертикальні перешкоди у 0,5 метра, брід до 1,4 метра.

Фото: Олександр Півненко, Facebook

Такий ходовий потенціал забезпечує модифіковане спецшасі Tatra 815 (325 кВт/441 к.с.) з колісною формулою 8×8. В операційному режими задля зменшення агресивної амплітуди коливань від пострілів на шасі машина стабілізується чотирма гідравлічними опорами.

Башта та кабіна водія легкоброньовані, забезпечують захист від уламків та куль калібру 7,62 мм. Zuzana має систему кондиціювання, протипожежну систему, систему нічного бачення. Бортовий комп'ютер забезпечує можливість обмінюватись інформацією та отримувати дані з командного пункту.

Командувач НГУ зазначає, що поява такої артилерійської самохідки у підрозділах Національної гвардії значно підвищить ефективність на полі бою.