Едва ли не впервые в мировой практике строительства асфальтоукладчиков весной нынешнего года эти машины получили электрический привод, а осенью к комплекту добавилось еще и экологически чистое мобильное зарядное устройство.

Электрический асфальтоукладчик изготовила компания LeeBoy. Ее машина 8520C E-Paver создана на базе 11-тонной установки с дизельным двигателем Kubota мощностью 125 лошадиных сил с использованием системы электропривода General Motors.

Здесь все как в дизельной версии, кроме трансмиссии. Гидравлика, панель управления также взяты из классической установки. От классики остались стандартные характеристики – полоса укладки асфальтового слоя составляет 4,7 метра, бункер вмещает 9 тонн смеси.

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"Единственное, что отличается, это то, что на экране панели управления есть место для выключателя; вам нужно включить аккумулятор, как стартер, и он покажет, что включен. Все компоненты, все номера деталей абсолютно одинаковы, за исключением компонентов двигателя", – рассказывает инженер LeeBoy Брайан Холл.

Залог беспрекословного качества и доверие производителю шин заключается в комплектации ими новых автомобилей, сходящих с конвейеров автозаводов. Каждый третий автомобиль выезжает с конвейера на шинах Continental. Шины Continental устанавливаются более чем на 800 моделях разных автомобилей. Рекламная информация

Асфальтоукладчик 8520C E-Paver работает от батареи емкостью 48 киловатт-часов и электромотора мощностью 150 киловатт. Его можно заряжать с помощью встроенного зарядного устройства переменного тока на 120 или 240 вольт, доступна быстрая зарядка.

Асфальтоукладчик LeeBoy 8520C E-Paver и мобильный повербанк для зарядки в полевых условиях эксплуатации. Фото: LeeBoy/portable-electric

Компания LeeBoy испытала мобильное электронное зарядное устройство Voltstack 30k Level 2 для зарядки электрического асфальтоукладчика на месте. Это своеобразный повербанк на колесах, который в отличие от классического генератора работает на отдачу без вредных выбросов. Подобные мобильные зарядки уже начали использовать для пополнения аккумуляторного потенциала ряд владельцев другой электрической спецтехники, в т.ч. экскаваторов Volvo.

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Зарядное устройство Voltstack Level 2 имеет два разных уровня зарядки. В спокойном темпе за 15 минут наполнения емкости батареи взятого потенциала хватит на укладку 19 тонн асфальта. В так называемом форсажном уровне за те же 15 минут машина набирает мощность для укладки в дорожное полотно 57 тонн смеси.

Что касается зарядки мобильного зарядного устройства, то для Voltstack 30k требуется локальный источник питания и 12 часов времени.