Джим Бахор из Чикаго латает дорожные выбоины довольно необычным способом – создавая художественные "заплаты".

На протяжении многих лет Джим Бахор исправлял выбоины в Чикаго игривыми мозаиками. Это его собственный вклад в инфраструктуру США.

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“Попытка оставить свой след в этом мире меня восхищает. Древняя история меня восхищает. Волонтерская работа по археологическим раскопкам в Помпеях помогла объединить эти два интереса в мое искусство", – говорит Джим на своем сайте.

Мозаика, созданная мастерами более двух тысячелетий назад, и сегодня выглядит так же, ведь стекла и цветные камни практически не подвластны времени.

"Используя материалы, инструменты и методы архаичных мастеров, я создаю мозаики, которые говорят о современных вещах старинным голосом”, – говорит художник.

Работы Джима Бахора уже насчитывают десятки мозаик из итальянского стекла и мрамора. Причем не только в Чикаго – на сайте художника есть интерактивная карта, на которой отмечены все локации с мозаиками: в родном городе мастера их полсотни, еще несколько десятков инсталляций размещены в других городах США, а некоторым даже удалось пересечь океан и добраться до Европы.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные работы Джима Бахора. Кстати, среди них есть пара особых – с флагами Украины и России с одинаковыми надписями “Лжец” на них.

Фото: мозаика в дорожных выбоинах / Instagram, NYTimes