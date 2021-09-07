Джим Бахор з Чикаго латає дорожні вибоїни у досить незвичний спосіб – створюючи художні "латки".

Протягом багатьох років Джим Бахор виправляв вибоїни в Чикаго грайливими мозаїками. Це його власний внесок в інфраструктуру США.

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“Спроба залишити свій слід у цьому світі мене захоплює. Стародавня історія мене захоплює. Волонтерська робота над археологічними розкопками в Помпеях допомогла об’єднати ці два інтереси у моє мистецтво”, – каже Джим на своєму сайті.

Мозаїка, створена майстрами понад два тисячоліття тому й сьогодні виглядає так сам, адже скельця та кольорові камінці практично не підвладні часу.

“Використовуючи матеріали, інструменти та методи архаїчних майстрів, я створюю мозаїки, які говорять про сучасні речі старовинним голосом”, – каже митець.

Роботи Джима Бахора вже налічують десятки мозаїк з італійського скла та мармуру. Причому не лише у Чикаго – на сайті художника є інтерактивна мапа, на якій відмічено усі локації з мозаїками: у рідному місті майстра їх півсотні, ще кілька десятків інсталяцій розміщені в інших містах США, а деяким навіть вдалось перетнути океан і дістатись Європи.

Пропонуємо вашій увазі найцікавіші роботи Джима Бахора. До речі, серед них є пара особливих – із прапорами України та Росії з однаковими написами “Брехун” на них.

Фото: мозаїка у дорожніх вибоїнах / Instagram, NYTimes