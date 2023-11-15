Чи не вперше у світовій практиці будівництва асфальтоукладачів весною нинішнього року ці машини отримали електричний привід, а восени до комплекту додався ще й екологічно чистий мобільний зарядний пристрій.

Електричний асфальтоукладальник виготовила компанія LeeBoy. Її машина 8520C E-Paver створена на базі 11-тонної установки з дизельним двигуном Kubota потужністю 125 кінських сил з використанням системи електроприводу General Motors.

Тут все як у дизельній версії, за винятком трансмісії. Гідравліка, панель керування також взято з класичної установки. Від класики залишилися стандартні характеристики – смуга укладки асфальтового шару сягає 4,7 метра, бункер вміщує 9 тонн суміші.

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"Єдине, що відрізняється, це те, що на екрані панелі керування є місце для вмикача; вам потрібно ввімкнути акумулятор, як стартер, і він покаже, що увімкнений. Усі компоненти, усі номери деталей абсолютно однакові, за винятком компонентів двигуна", — розповідає інженер LeeBoy Брайан Холл.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

Асфальтоукладальник 8520C E-Paver працює від батареї місткістю 48 кіловат-годин і електромотора потужністю 150 кіловатів. Його можна заряджати за допомогою вбудованого зарядного пристрою змінного струму на 120 або 240 вольтів, доступна швидка зарядка.

Асфальтоукладальник LeeBoy 8520C E-Paver та мобільний повербанк для зарядки в польових умовах експлуатації. Фото: LeeBoy/portable-electric

Компанія LeeBoy випробувала мобільний електронний зарядний пристрій Voltstack 30k Level 2 для зарядки електричного асфальтоукладальника на місці. Це – своєрідний повербанк на колесах, що на відміну від класичного генератора працює на віддачу без шкідливих викидів. Такі мобільні зарядки вже почали використовувати для поповнення акумуляторного потенціалу ряд власників іншої електричної спецтехніки, в т.ч. екскаваторів Volvo.

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Зарядний пристрій Voltstack Level 2 має два різні рівні зарядки. У спокійному темпі за 15 хвилин наповнення місткості батареї взятого потенціалу вистачить на укладання 19 тонн асфальту. У так званому форсажному рівні за ті ж 15 хвилин машина набирає потужність для укладки в дорожнє полотно 57 тонн суміші.

Щодо заряджання самого мобільного зарядного пристрою, то для Voltstack 30k потрібне локальне джерело живлення та 12 годин часу.