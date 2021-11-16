В Поднебесной британский автопроизводитель представил новую версию своего роскошного спортивного кроссовера с мотором, который в контексте бренда можно назвать примитивным или даже вульгарным – рядным, шестицилиндровым.

В прошлом году Aston Martin представил свой первый кроссовер-DBX, с четырехлитровым турбомотором V8 от Mercedes-AMG. Не V12, конечно, и не W16, но вполне приличный агрегат для автомобиля такого класса. Но покупатели в Китае больше озабочены "оберткой", статусом и опциями, а также стремятся получить автомобиль высшего класса за меньшие деньги. Объем двигателя также играет значительную роль в формировании налогов на авто, и побудил Aston Martin пойти навстречу рынку и представить DBX Straight Six специально для Китая.

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Aston Martin DBX Straight Six оснащается 3-литровым R6 мощностью 435 л. с. и 520 Нм, вместо 4-литрового V8 с отдачей в 550 л. с. и 700 Нм. Двигателю внутреннего сгорания помогает стартер-генератор, встроенный в девятискоростную автоматическую коробку передач, что делает DBX Straight Six первым умеренным гибридом в линейке бренда.

Модель сохранила полный привод с муфтой подключения передней оси, блокировки заднего дифференциала с электронным управлением, адаптивную подвеску и все опции, доступные для более мощной версии.

Версия Straight Six отличается от машины с надписями V8 на передних крыльях и вентиляцией в капоте. В интерьере никаких изменений не произошло.

Фото: Aston Martin DBX Straight Six для китайского рынка / Aston Martin