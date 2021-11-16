У Піднебесній британський автовиробник представив нову версію свого розкішного спортивного кросовера з мотором, який в контексті бренду можна назвати примітивним чи навіть вульгарним – він рядний, шестициліндровий.

Минулого року Aston Martin представив свій перший кросовер – DBX, з чотирилітровим турбомотором V8 від Mercedes-AMG. Не V12, звісно, і не W16, але цілком пристойний агрегат для автомобіля такого класу. Та покупці у Китаї більше переймаються “обгорткою”, статусом та опціями, а також прагнуть отримати автомобіль вищого класу за менші гроші. Обсяг двигуна також грає значну роль у формуванні податків на авто, і спонукав Aston Martin піти назустріч ринку та представити DBX Straight Six спеціально для Китаю.

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Aston Martin DBX Straight Six оснащується 3-літровим R6 потужністю 435 к.с. та 520 Нм, замість 4-літрового V8 з віддачею у 550 к.с. та 700 Нм. Двигуну внутрішнього згоряння допомагає стартер-генератор, вбудований у дев'ятишвидкісну автоматичну коробку передач, що робить DBX Straight Six першим помірним гібридом у лінійці бренду.

Модель зберегла повний привід з муфтою підключення передньої осі, блокування заднього диференціала з електронним керуванням, адаптивну підвіску та усі опції, доступні для потужнішої версії.

Версія Straight Six відрізняється від машини з V8 написами на передніх крилах та вентиляцією в капоті. В інтер’єрі жодних змін не відбулося.

Фото: Aston Martin DBX Straight Six для китайського ринку / Aston Martin