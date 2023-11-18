Нет, эту машину не угнали из парка развлечений: ее сделали из эскизов аттракционной, но увеличили вдвое.

Американский пенсионер со славянским происхождением Дэн Григорков проживает в Пенсильвании и самостоятельно делает интересные проекты. Среди них – увеличенная детская машинка и подлодка. А во время ковидного карантина 72-летний Дэн решил сделать что-нибудь необычное. Естественно, ностальгическое. Он вспомнил детство и решил изготовить аттракционную машинку с резиновым бампером, но чтобы ездила не металлическим треком, а на настоящей дороге. Для этого ее пришлось увеличить вдвое.

На основе бамперных моделей 1953 года, найденных в парке развлечений в Элисбурге (штат Пенсильвания) под названием Knoebels, он выгнул лекала и сделал корпус длиной 3,9 метра и шириной 1,6 метра. Все остальное взял от старого автомобиля Chevrolet Aveo и мотоцикла.

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Кстати, этот ностальгический парк развлечений в Элисбурге возвращает взрослых в детство. Сюда и поныне дедушки и родители ведут внуков и детей за впечатлениями от аттракционов и веселых бамперных машинок. Knoebels рекламирует себя как "лучшие бамперы Америки".

Вот такой вид имеет поделка аттракционного бамперного автомобиля. Фото: Кэти Григорков

Вернувшись домой, он воспроизвел кузов в пенополистироле. Это заготовку затем использовал для создания форм, из которых частями отлил кузов машины из стекловолокна.

А так смотрится этот игрушечный автомобиль в парке аттракционов. Фото: pennlive.com

Двигатель от переднеприводного Chevrolet Aveo вместе с коробкой передач он установил в заднюю часть машины. Таким образом, бамперная машина стала заднеприводной.



Руль взял с мотоцикла. Оно здесь не в паре, а одно. Таким образом получился трехколесный автомобиль. За счет того, что переднее колесо поворачивается под прямым углом на 90 градусов, автомобиль разворачивается на месте практически вокруг своей оси.

Тормозная система, основные и информационные световые приборы здесь полностью соответствуют американским стандартам транспортных средств. Таким образом, Дэн Григорков получил разрешение на поездки по дорогам общего пользования. Балка сзади, которая заканчивается контактной планкой, бутафорная – только чтобы напоминать о бамперных аттракционах машинки.