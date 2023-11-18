НІ, цю машину не викрали з парку розваг: її зробили з ескізів атракціонної, але збільшили вдвічі.

Американський пенсіонер зі славянським походженням Ден Григорков проживає у Пенсільванії та самостійно робить цікаві проєкти. Серед них – збільшена дитяча машинка та підводний човен. А під під час ковідного карантину 72-річний Ден вирішив зробити щось незвичайне. Певна річ, ностальгічне. Він згадав своє дитинство та вирішив зробити атракціонну машинку з гумовим бампером, але щоб їздила не металевим треком, а на справжній дорозі. Для цього її довелось збільшити вдвічі.

На основі бамперних моделей 1953 року, знайдених у парку розваг у Елісбурзі (штат Пенсільванія) під назвою Knoebels, він вигнув лекала й зробив корпус завдовжки 3,9 метра та шириною 1,6 метра. Все інше взяв від старого автомобіля Chevrolet Aveo та мотоцикла.

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До речі, цей ностальгічний парк розваг в Елісбурзі повертає дорослих у дитинство. Сюди й понині дідусі та батьки ведуть внуків і дітей за враженнями від атракціонів і веселих бамперних машинок. Knoebels рекламує себе як "найкращі бампери Америки".

Ось такий вигляд має саморобка атракціонного бамперного автомобіля. Фото: Кеті Григорков

Повернувшись додому, він відтворив кузов в пінополістиролі. Це заготовлення потім використав для створення форм, з яких частинами відлив кузов машини зі скловолокна.

А так виглядає цей іграшковий автомобіль в парку атракціонів. Фото: pennlive.com

Двигун від передньоприводного Chevrolet Aveo разом з коробкою передач він встановив в задню частину машини. Таким чином, бамперна машина стала задньопривідною.



Кермо взяв з мотоцикла. Воно тут не в парі, а одне. Таким чином вийшов триколісний автомобіль. За рахунок того, що переднє колесо повертається під прямим кутом на 90 градусів, автомобіль розвертається на місці – практично довкола своєї осі.

Гальмівна система, основні та інформаційні світлові прилади тут повністю відповідають американським стандартам транспортних засобів. Таким чином Ден Григорков отримав дозвіл на поїздки дорогами загального користування. Балка ззаду, яка закінчується контактною планкою, бутафорна – лише щоб нагадувати про бамперні атракціоні машинки.