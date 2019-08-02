Акцию объявил американский дилер в штате Колорадо, чтобы освободить арендованную площадку.

Компания Aspen Import Auto выставила на продажу 73 подержанных автомобиля, которые надо забрать до сентября. Именно к этому сроку у дилера заканчивается договор аренды стоянки. Если дилер не сможет продать эти автомобили, ему придется их утилизировать за собственный счет.

Большая часть автомобилей, продаваемых за 250 долларов, не на ходу, все нуждаются в ремонте. Именно поэтому этот склад больше напоминает кладбище автомобилей. Предложение в основном состоит из итальянских моделей – можно купить FIAT 124 Spider, X1 / 9, 850, 128, 131, Alfa Romeo и Lancia 1966-1989 годов выпуска. Кроме того, на площадке можно увидеть тридцатилетние Subaru, Simca и даже Yugo. В Aspen Import Auto готовы пойти навстречу фанатам малолитражек и продать запасные части из брошенных машин.

Напомним, что за поиск брошенных суперкаров в ОАЭ платят бешеные деньги.