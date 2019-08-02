Акцію оголосив американский дилер в шататі Колорадо, щоб звільнити орендований майданчик.

Компанія Aspen Import Auto виставила на продаж 73 вживаних автомобілів, які треба забрати до вересня. Саме до цього терміну у дилера закінчується договір оренди стоянки. Якщо дилер не зможе продажи ці автомобілі, йому доведеться їх утилізовувати за власний рахунок.

Більша частина автомобілів, що продаються за 250 доларів, не на ходу, всі потребують ремонту. Саме тому цей склад більше нагадує кладовище автомобілів. Пропозиція переважно складається з італійських моделей – придбати можна FIAT 124 Spider, X1 / 9, 850, 128, 131, Alfa Romeo і Lancia 1966-1989 років випуску. Крім того, на майданчику можна побачити тридцятирічні Subaru, Simca і навіть Yugo. В Aspen Import Auto готові піти назустріч фанатам малолітражок і продати запасні частини з кинутих машин.

Нагадаємо, що за пошук покинутих суперкарів в ОАЕ платять шалені гроші.