В конце жизненного цикла премиум-седан стал доступен с «турбочетверкой» – Audi A8L теперь и с малолитражным двигателем 2.0.

В Китае состоялась презентация четырехдверки 2024 года модельного года: главным событием стало появление новой базовой версии 45 TFSI Quattro. У таких Audi A8L под капотом малолитражный 2,0-литровый двигатель без гибридной «довески». Рядной мотор развивает 265 лошадиных сил и 370 Нм момента, в трансмиссии без изменений: 8-ступенчатый автомат, полный привод.

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В актуальном поколении Audi A8 не было рядных двигателей: почти шесть лет седаны выпускаются только из V6 и V8. Однако недавно для китайского рынка предложили вариант с мотором рабочим объемом 1984 кубических сантиметра. Стартовую цену удалось снизить на 11 процентов до 830 тысяч юаней (эквивалент 113 тысяч долларов).

Audi заявляет, что потери в динамике относительно шестицилиндровой версии 50 TFSI (3,0 литра, 286 сил, 450 Нм) невелики: время разгона 0-100 увеличилось на 0,1 секунды (до 6,7 секунды), а максимальная скорость прежняя ( 250 километров в час). К тому же, четырехцилиндровая A8L стала немного экономичнее: расход бензина АИ-95 составляет 8,9 литра на 100 километров в смешанном цикле WLTC.

В Китае Audi предлагает только длиннобазную версию «восьмерок»: с буквой L. Доступен даже «заряженный» седан S8. На вершине линейки роскошный Audi-Horch с дополнительной 13-сантиметровой вставкой. Самые дорогие версии с моторами V8: из-за специфики налогообложения S8 L стоит 2078600 юаней (285 тысяч долларов), а топовый «Хорьх» можно купить за 1420000 юаней (194 тысячи долларов).