Наприкінці життєвого циклу преміум-седан став доступним із «турбочетвіркою» - Audi A8L тепер і з малолітражним двигуном 2.0.

Audi запропонувала флагманський седан A8L із чотирма циліндрами. У Китаї відбулася презентація чотиридверки 2024 модельного року: головною подією стала поява нової базової версії 45 TFSI Quattro. У таких Ауді A8L під капотом малолітражний 2,0-літровий двигун без гібридного «довеска». Рядний мотор розвиває 265 кінських сил і 370 Нм моменту, в трансмісії без змін: 8-ступінчастий автомат, повний привід.

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В актуальному поколінні Audi A8 не було рядних двигунів: майже шість років седани випускаються тільки з V6 і V8. Однак нещодавно для китайського ринку запропонували варіант із мотором робочим об'ємом 1984 кубічних сантиметри. Стартову ціну вдалося зменшити на 11 відсотків до 830 тисяч юанів (еквівалент 113 тисяч доларів).

Audi заявляє, що втрати в динаміці щодо шестициліндрової версії 50 TFSI (3,0 літра, 286 сил, 450 Нм) невеликі: час розгону 0-100 збільшився на 0,1 секунд (до 6,7 секунд), а максимальна швидкість колишня (250 кілометрів на годину). До того ж, чотирициліндрова A8L стала трохи економічнішою: витрата бензину АІ-95 становить 8,9 літра на 100 кілометрів у змішаному циклі WLTC.

У Китаї Audi пропонує лише довгобазну версію «вісімок»: з літерою L. Доступний навіть «заряджений» седан S8. На вершині лінійки розкішний Audi-Horch із додатковою 13-сантиметровою вставкою. Найдорожчими є версії з моторами V8: через специфіку оподаткування S8 L коштує 2078600 юанів (285 тисяч доларів), а топовий «Хорьх» можна купити за 1420000 юанів (194 тисячі доларів).