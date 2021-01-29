Это будет третья модель из семьи E-Tron и сейчас самая продуктивная.
“Пристегните ремни безопасности и сохраните дату для мировой премьеры 9 февраля”, – говорит последний твит Audi.
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Audi готовится к раскрытию серийной версии своего купеобразного электрического седана E-Tron GT. Силуэт автомобиля можно увидеть на специальном сайте Audi с обратным отсчетом ко времени премьеры.
Затемненный силуэт довольно отличается от изысканного концепта, представленного на автосалоне в Лос-Анджелесе несколько лет назад. К сожалению, агрессивные черты дизайна уступили место более плавным линиям и более спокойному внешнему виду.
E-Tron GT будет третьей моделью в растущей полностью электрической линейке E-Tron и до появления чего-то более продуктивного – самой спортивной. Концепт электрического спорткара предусматривал силовую установку на 590 лошадиных сил и аккумулятор на 90 киловатт-часов. Характеристики серийной модели предстоит узнать 9 февраля.
Фото: Audi RS E-Tron GT / Audi