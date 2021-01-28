Новый субкомпактный кроссовер сперва появится на рынке Индии, где был разработан, а позже поступит в продажу и в других уголках мира.

Миниатюрный кроссовер, кажется, вобрал в себя лучшие черты внедорожников Renault, Nissan и Dacia, включая великолепный дизайн, готовность к движению за пределами асфальта, экономичные моторы и доступный ценник.

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Анонсирован прошлогодним концептом Kiger Concept, серийный кроссовер оказался почти таким, как прототип. Новичок имеет длину менее 4 метров, колесную базу длиной 2500 миллиметров и клиренс в 203 миллиметра. В индийской линейке Renault он займет место между Kwid и Triber.

Kiger отличается довольно смелым внешним дизайном с атлетическим видом, благодаря мускулистым крыльям. Во внешности есть узнаваемые акценты – типичная решетка радиатора Renault, задние фонари в форме буквы “С”, а сама форма кузова напоминает Duster.

Структура и дизайн кабины современны, но не так сильно выделяются. Много элементов, ради уменьшения себестоимости производства заимствованы у других моделей Renault и Dacia. Kiger оснащен многофункциональным рулем, информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым тачскрином и 7-дюймовым TFT-дисплеем приборов.

Доступные удобства включают поддержку Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth, беспроводную зарядную панель, автоматический кондиционер с фильтром чистого воздуха PM2.5, звуковую систему премиум-класса и вход и выход без ключа. Багажник кроссовера вмещает от 405 до 879 литров клади, что является лучшим показателем в классе.

Фото: Renault Kiger 2021 / Renault

Kiger выйдет на рынок с двумя силовыми агрегатами. 1-литровый атмосферный двигатель обеспечивает производительность в 72 лошадиные силы и 96 ньютон-метров крутящего момента и сочетается с пятиступенчатой механикой или пятиступенчатым автоматом. Турбированный 1-литровый агрегат от европейских моделей Clio и Captur, производит 100 лошадиных сил и 160 ньютон-метров и сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT.

Цены на новинку пока не объявлены, о них будет сообщено дополнительно, ближе к началу продаж, которые ожидаются летом. Старт продаж глобальной версии этой модели произойдет с задержкой.