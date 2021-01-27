Новый Tucson от Hyundai станет доступен украинцам с февраля 2021 года.

Кроссовер нового поколения поражает не только революционным дизайном, но и прогрессивными технологиями. Hyundai Tucson будет представлена ​​с широким выбором силовых агрегатов: от новой "гибридной" версии к традиционной бензиновой и дизельной. Абсолютно новый Tucson можно будет приобрести в официальных дилерских центрах "Хюндай Мотор Украина" по цене от 707 300 грн.

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Экстерьер нового Tucson выражает эволюцию дизайна и фирменной идентичности Hyundai. Новая модель воплощает то, что дизайнеры Hyundai окрестили как "параметрическая динамика". Абсолютно новый Tucson также является первым SUV Hyundai, который был разработан в соответствии с новой философией дизайна бренда Hyundai – "чувственная спортивность". Продуманные детали с гранями, что похожи на бриллианты, подчеркивают выразительную индивидуальность модели Tucson в насыщенном сегменте SUV. Дневные ходовые огни интегрированы в решетку радиатора и становятся заметными только после включения. Задняя часть модели и ее фонари повторяют дизайн скрытых дневных ходовых огней спереди.

В салоне – 10,25-дюймовый full touch-screen экран мультимедийной системы, цифровая панель приборов с 10,25-дюймовым экраном, а также новая технология обдува multi-air. Существует несколько вариантов внутренней отделки, включающие контурную подсветку салона, панорамную крышу и кожаную обивку сидений. Вместо привычного рычага АКП – селектор электронного переключения передач кнопочного типа (Shift-by-Wire).

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Tucson нового поколения построен на новой N3 платформе, что позволяет почувствовать больше пространства и комфорта внутри. Длина кузова нового Tucson составляет 4500 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1650 мм, а колесная база составляет 2680 мм.

О безопасности в новом Tucson заботятся новейшие и уникальные функции помощи водителю, среди которых: система видеомониторинга “слепых” зон (Blind-Spot View Monitor), ассистент предотвращения столкновения в “слепых” зонах (Blind-Spot Collision Avoidance), ассистент предотвращения перекрестном столкновение при движении задним ходом (Rear Cross-trafic Collision-avoidance Assist), система предупреждения для безопасного выхода из автомобиля (Safe Exit Warning). Модель нового поколения также имеет усовершенствованную систему безопасности из семи подушек, при этом впервые среди автомобильных брендов Tucson дополнительно оснащены центральной подушкой безопасности, которая предотвращает столкновения между водителем и передним пассажиром.

Абсолютно новый Tucson будет представлен на украинском рынке четырьмя комплектациями: Express, Dynamic, Elegance, Top, а также будет поставляться с тремя вариантами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным и “гибридным”. Традиционно, популярный внедорожник доступен как с передним, так и с полным приводом.

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Бензиновый 2.0 MPi двигатель имеет мощность 156 л.с. и комплектуется 6-ступенчатой ​​механической или автоматической КПП. Бензиновая версия нового Tucson стартует с комплектации Express стоимостью от 707 300 грн.

Дизельный 1.6 TCi двигатель мощностью 136 л.с. идет в паре с автоматической трансмиссией 7DCT. Дизельная версия доступна по комплектации Dymamic, а стоимость стартует от 891 200 грн.

Впервые абсолютно новый Tucson представлены в версии Hybrid мощностью 230 л.с., оснащен 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Модель в "гибридной" версии стартует с комплектации Dynamic стоимостью от 1 013 200 грн.

На новый Hyundai Tucson распространяется гарантия 5 лет или 100 000 км пробега.