Hyundai Motor Group только что запустила гуманоидного робота для обслуживания клиентов под названием DAL-e. Это высокотехнологичная машина, предназначенная для общения с людьми с помощью возможностей точного распознавания и функции автономного передвижения.

Искусственный интеллект (ИИ) позволяет роботу вести диалог и консультировать клиентов о продуктах и услугах, предлагаемых производителем. Кроме того, с DAL-e можно общаться с помощью голоса, а также взаимодействовать через его сенсорный экран.

Андроид DAL-e назван по странному акрониму Drive you Assist you, Link with you-experience, что означает “ведет вас, помогает вам, связывается с вами-опыт”. Робот весит 80 килограммов, а его габариты составляют 1160×600×600 миллиметров. Благодаря встроенным камерам и искусственному интеллекту, робот способен распознавать лица тех, кто зашел в выставочный зал – конечно, если лицо не закрыто маской.

Автопроизводитель устроил для DAL-e пробный рабочий день в дилерском центре Hyundai в Сеуле. Опыт роботизации также будет распространен и на другие автоцентры компании со временем, говорят в Hyundai.

Фото: Hyundai DAL-e / Hyundai