Hyundai Motor Group щойно запустила гуманоїдного робота для обслуговування клієнтів під назвою DAL-e. Це високотехнологічна машина, призначена для спілкування з людьми за допомогою можливостей точного розпізнавання та функції автономного пересування.

Штучний інтелект (ШІ) дозволяє роботу вести діалог і консультувати клієнтів про продукти і послуги, що пропонуються виробником. Крім того, з DAL-e можна спілкуватися за допомогою голосу, а також взаємодіяти через його сенсорний екран.

Андроїд DAL-e названий за дивним акронімом Drive you, Assist you, Link with you-experience, що означає “веде вас, допомагає вам, зв’язується з вами-досвід”. Робот важить 80 кілограмів, а його габарити складають 1160×600×600 міліметрів. Завдяки вбудованим камерам та штучному інтелекту, робот здатен розпізнавати обличчя тих, хто зайшов у виставковий зал – звісно, якщо обличчя не закрите маскою.

Автовиробник влаштував для DAL-e пробний робочий день у дилерському центрі Hyundai в Сеулі. Досвід роботизації також буде поширений і на інші автоцентри компанії з часом, кажуть в Hyundai.

Фото: Hyundai DAL-e / Hyundai