Новий Tucson від Hyundai стане доступний українцям з лютого 2021 року.

Кросовер нового покоління вражає не лише революційним дизайном, але й прогресивними технологіями. Hyundai Tucson буде представлена із широким вибором силових агрегатів: від новітньої “гібридної” версії до традиційних бензинової та дизельної. Абсолютно новий Tucson можна буде придбати в офіційних дилерських центрах “Хюндай Мотор Україна” за ціною від 707 300 грн.

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Екстер’єр нового Tucson виражає еволюцію дизайну та фірмової ідентичності Hyundai. Нова модель втілює те, що дизайнери Hyundai охрестили як “параметрична динаміка”. Абсолютно новий Tucson також є першим SUV Hyundai, який був розроблений відповідно до нової філософії дизайну бренду Hyundai – “чуттєва спортивність”. Продумані деталі із гранями, що схожі на діаманти, підкреслюють виразну індивідуальність моделі Tucson в насиченому сегменті SUV. Денні ходові вогні інтегровані в решітку радіатора та стають помітними лише після ввімкнення. Задня частина моделі та її ліхтарі повторюють дизайн прихованих денних ходових вогнів спереду.

В салоні – 10,25-дюймовий full touch-screen екран мультимедійної системи, цифрова панель приладів з 10,25-дюймовим екраном, а також нова технологію обдуву multi-air. Існує кілька варіантів внутрішнього оздоблення, що включають контурну підсвітку салону, панорамний дах та шкіряну оббивку сидінь. Замість звичного важеля АКП – селектор електронного перемикання передач кнопкового типу (Shift-by-Wire).

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Tucson нового покоління побудований на новій N3 платформі, що дає змогу відчути більше простору та комфорту всередині. Довжина кузову нового Tucson складає 4 500 мм, ширина – 1 865 мм, висота – 1 650 мм, а колісна база становить 2 680 мм.

Про безпеку в новому Tucson дбають найновіші й унікальні функції допомоги водію, серед яких: система відеомоніторингу “сліпих” зон (Blind-Spot View Monitor), асистент запобігання зіткненню в “сліпих” зонах (Blind-Spot Collision Avoidance), асистент запобігання перехресному зіткненню при русі заднім ходом (Rear Cross-trafic Collision-avoidance Assist), система попередження для безпечного виходу з автомобіля (Safe Exit Warning). Модель нового покоління також має вдосконалену систему безпеки з семи подушок, при цьому вперше серед автомобільних брендів Tucson додатково оснащено центральною подушкою безпеки, котра запобігає зіткненню між водієм і переднім пасажиром.

Абсолютно новий Tucson буде представлений на українському ринку чотирма комплектаціями: Express, Dynamic, Elegance, Top, а також поставлятиметься із трьома варіантами силових агрегатів: бензиновим, дизельним і “гібридним”. Традиційно, популярний позашляховик доступний як із переднім, так і з повним приводом.

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Бензиновий 2.0 MPi двигун має потужність 156 к.с. і комплектується 6-ступеневою механічною чи автоматичною КПП. Бензинова версія нового Tucson стартує з комплектації Express вартістю від 707 300 грн.

Дизельний 1.6 TCi двигун потужністю 136 к.с. йде в парі з автоматичною трансмісією 7DCT. Дизельна версія доступна з комплектації Dymamic, а вартість стартує від 891 200 грн.

Вперше абсолютно новий Tucson представлено у версії Hybrid потужністю 230 к.с., що оснащено 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. Модель у “гібридній” версії стартує з комплектації Dynamic вартістю від 1 013 200 грн.

На новий Hyundai Tucson розповсюджується гарантія 5 років чи 100 000 км пробігу.