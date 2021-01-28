Новий субкомпактний кросовер спершу з'явиться на ринку Індії, де був розроблений, а пізніше надійде у продаж і в інших куточках світу.

Мініатюрний кросовер, здається, увібрав найкращі риси позашляховиків Renault, Nissan та Dacia, включаючи чудовий дизайн, готовність до руху за межами асфальту, економічні мотори та доступний цінник.

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Анонсований минулорічним концептом Kiger Concept, серійний кросовер виявився майже таким, як прототип. Новачок має довжину менше 4 метрів, колісну базу довжиною 2500 міліметрів і кліренс у 203 міліметри. В індійській лінійці Renault він посяде місце між Kwid і Triber.

Kiger вирізняється досить сміливим зовнішнім дизайном з атлетичним виглядом, завдяки м’язистим крилам. У зовнішності є впізнавані акценти – типова решітку радіатора Renault, задні ліхтарі у формі літери “С”, а сама форма кузову нагадує Duster.

Структура та дизайн кабіни сучасні, але не так сильно виділяються. Багато елементів, заради зменшення собівартості виробництва, запозичені у інших моделей Renault та Dacia. Kiger оснащений багатофункціональним кермом, інформаційно-розважальною системою з 8-дюймовим тачскріном та 7-дюймовим TFT-дисплеєм приладів.

Доступні зручності включають підтримку Apple CarPlay та Android Auto, Bluetooth, бездротову зарядну панель, автоматичний кондиціонер із фільтром чистого повітря PM2.5, звукову систему преміум-класу та вхід і вихід без ключа. Багажник кросовера вміщує від 405 до 879 літрів поклажі, що є кращим показником у класі.

Фото: Renault Kiger 2021 / Renault

Kiger вийде на ринок із двома силовими агрегатами. 1-літровий атмосферний двигун забезпечує продуктивність у 72 кінські сили і 96 ньютон-метрів крутного моменту та поєднується з п’ятиступінчастою механікою або п’ятиступінчастим автоматом. Турбований 1-літровий агрегат від європейських моделей Clio та Captur, виробляє 100 кінських сил і 160 ньютон-метрів та комбінується з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач або варіатором CVT.

Ціни на новинку поки не оголошені, про них буде повідомлено додатково, ближче до початку продажів, які очікуються влітку. Старт продажів глобальної версії цієї моделі відбудеться з затримкою.