Це буде третя модель з родини E-Tron і наразі найпродуктивніша.

“Пристебніть паски безпеки та збережіть дату для світової прем’єри 9 лютого”, – говорить останній твіт Audi.

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Audi готується до розкриття серійної версії свого купеподібного електричного седана E-Tron GT. Силует автомобіля можна побачити на спеціальному сайті Audi зі зворотнім відліком до часу прем’єри.

Затемнений силует виглядає досить відмінно від вишуканого концепту, представленого на автосалоні в Лос-Анджелесі кілька років тому. На жаль, агресивні риси дизайну поступились місцем плавнішим лініям та більш спокійному зовнішньому вигляду.

E-Tron GT буде третьою моделлю у зростаючій повністю електричній лінійці E-Tron і до появи чогось продуктивнішого – найспортивнішою. Концепт електричного спорткара передбачав силову установку на 590 кінських сил і акумулятор на 90 кіловат-годин. Характеристики серійної моделі належить дізнатись 9 лютого.

Фото: Audi RS E-Tron GT / Audi