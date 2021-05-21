Привлекательные пакеты оборудования и улучшенные характеристики для Audi A1 Sportback, новые пакеты S line competition и S line competition plus для Audi A4 и A5 и те же версии для Audi Q7 и Q8.

Audi разом обновила добрую часть своего модельного ряда до 2022 модельного года.

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Начиная с кроссоверов, Q7 и Q8 2022 модельного года получают новую версию – competition plus. Они отличаются более спортивным внешним видом с черной решеткой, затемненными значками и 21-дюймовыми алюминиевыми колесами. Покупатели также получат красные тормозные суппорты и акценты карбона внутри и снаружи. Версия competition plus будет доступна для заказа в Европе со следующего месяца, цены в Германии стартуют с 78 170 евро для Q7 и 84 500 евро для Q8.

Фото: нові Audi Q7 S line competition plus та Q8 S line competition plus / Audi

На противоположном конце спектра субкомпакт A1 Sportback 40 TFSI, который был модернизирован не только в эстетическом плане, но и в техническом – обновленная версия модели имеет 207-сильный мотор, который на 7 лошадиных сил мощнее двигателя дорестайлинговой модели.

Кроме модернизированного двигателя, A1 Sportback 40 TFSI, а также варианты 30 TFSI и 35 TFSI, могут быть оснащены новым пакетом S line competition. Он включает матовую черную решетку радиатора, затемненные значки, а также акценты Mythos Black на крыше и боковые юбки. Дополнительно хэтчбеки получили тонированные фары и платиново-серые акценты.



Фото: Audi A1 Sportback S line competition 2022 модельного року / Audi

В середине обновленной линейки Audi разместились A4 и A5, которые также получили исполнение S line competition и S line competition plus. Универсал A4 S line competition получил матовую решетку радиатора, лезвие, полоску для защиты от камней, спойлер S4, а также черные кольцами Audi в решетке Singleframe”. Кроме того, пакет добавляет 19-дюймовые колеса для более динамичного внешнего вида.

Выполнение A4 S line competition plus добавляет светодиодные фары, черные накладки на зеркала, подсвеченные накладки на пороги передней двери, систему интерьерного освещения и красные тормозные суппорты. Такие версии будут оснащать двигателем мощностью 204 лошадиные силы.

Седан A5 во многом идентичен A4, но имеет большие 20-дюймовые колеса и не имеет защиты от “каменного обстрела”.

Фото: Audi 4 S line competition plus та A5 S line competition plus / Audi