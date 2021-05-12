Столь же стильный, как и седан, но с дополнительной практичностью.

На прошлой неделе Genesis объявил о выходе на европейский рынок своих моделей G80 и GV80, к которым должны присоединиться меньшие G70 и GV70. Но есть еще один роскошный автомобиль, который направляется в Европу – стильный универсал G70 Shooting Brake.

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Универсал G70 имеет такие же габариты, как и седан, лишь крыша у него длиннее. Габариты новинки: 4685 / 1850 /1400 миллиметров в длину, ширину и высоту, при колесной базе в 2835 миллиметров. Переработанный кузов позволил инженерам увеличить грузоподъемность на 40 процентов по сравнению с седаном. Для дополнительной практичности, Genesis предлагает раздельное складывание спинок задних кресел 40:20:40.

Genesis G70 Shooting Brake будет играть в одной лиге с такими эталонными универсалами, как Mercedes C-Class Estate, BMW 3 Series Touring и Audi A4 Avant. Корейский новичок вполне соответствует и, несомненно, послужит интересной альтернативой традиционному немецкому трио. Технические характеристики будут опубликованы со временем, хотя ожидается полный перенос технической утвари из седана. Машина, представленная на официальных фото, имеет значки 2.0 T и AWD, однако универсал также может быть доступен с задним приводом и большим 3,3-литровым V6.

Первыми рынками для Genesis в Европе этим летом станут Германия, Швейцария и Великобритания, вслед за которыми бренд расширит свое присутствие на старом континенте. Седан G80 и внедорожник GV80 будут предложены на момент запуска, а модели G70 и GV70 присоединятся к списку предложений немного позже. Недавно представленный G80 Electrified также направляется в Европу, вместе с двумя новыми электромобилями, которые появятся в течение года.

Названия этих двух электромобилей не разглашались, но мы знаем, что один из них является специально разработанным электрокаром, что может означать тесную связь с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Другим может быть GV70 EV, поскольку он появлялся в презентации продукта Hyundai Motor Group, разосланной инвесторам, где был обозначен для дебюта в 2022 году.