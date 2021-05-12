Настільки ж стильний, як і седан, але з додатковою практичністю.

Минулого тижня Genesis оголосив про вихід на європейський ринок своїх моделей G80 та GV80, до яких повинні приєднатися менші G70 і GV70. Але є ще один розкішний автомобіль, який прямує до Європи – стильний універсал G70 Shooting Brake.

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Універсал G70 має такі ж габарити, як і седан, лише дах у нього довший. Габарити новинки: 4685 / 1850 /1400 міліметрів у довжину, ширину і висоту, при колісній базі у 2835 міліметрів. Перероблений кузов дозволив інженерам збільшити вантажопідйомність на 40 відсотків, порівняно із седаном. Для додаткової практичності, Genesis пропонує роздільне складання спинок задніх крісел 40:20:40.

Genesis G70 Shooting Brake гратиме в одній лізі з такими еталонними універсалами, як Mercedes C-Class Estate, BMW 3 Series Touring та Audi A4 Avant. Корейський новачок цілком відповідає і, безсумнівно, послужить цікавою альтернативою традиційному німецькому тріо. Технічні характеристики будуть опубліковані з часом, хоча очікується повне перенесення технічного начиння із седана. Машина, представлена ​на офіційних фото, має значки 2.0T та AWD, однак універсал також може бути доступний із заднім приводом та більшим 3,3-літровим V6.

Першими ринками для Genesis у Європі цього літа стануть Німеччина, Швейцарія та Великобританія, слідом за якими бренд розширить свою присутність на сСтарому континенті. Седан G80 та позашляховик GV80 будуть запропоновані на момент запуску, а моделі G70 та GV70 приєднаються до списку пропозицій трохи пізніше. Нещодавно представлений G80 Electrified також прямує до Європи, разом із двома новими електромобілями, що з’являться протягом року.

Назви цих двох електромобілів не розголошувались, але ми знаємо, що один з них є спеціально розробленим електрокаром, що може означати тісний зв’язок із Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6. Іншим може бути GV70 EV, оскільки він з'являвся в презентації продукту Hyundai Motor Group, розісланої інвесторам, де був позначений для дебюту у 2022 році.