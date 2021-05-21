Привабливі пакети обладнання та покращені характеристики для Audi A1 Sportback, нові пакети S line competition та S line competition plus для Audi A4 та A5 та такі ж версії для Audi Q7 та Q8.

Audi разом оновила добру частину свого модельного ряду до 2022 модельного року.

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Починаючи з кросоверів, Q7 та Q8 2022 модельного року отримують нову версію – competition plus. Вони відрізняються більш спортивним зовнішнім виглядом з чорною решіткою, затемненими значками та 21-дюймовими алюмінієвими колесами. Покупці також отримають червоні гальмівні супорти і акценти карбону всередині та зовні. Версія competition plus буде доступна для замовлення в Європі з наступного місяця, ціни в Німеччині стартують з 78 170 євро для Q7 та 84 500 євро для Q8.

Фото: нові Audi Q7 S line competition plus та Q8 S line competition plus / Audi

На протилежному кінці спектра субкомпакт A1 Sportback 40 TFSI, який був модернізований не лише в естетичному плані, а й у технічному – оновлена версія моделі має 207-сильний мотор, який на 7 кінських сил потужніший за двигун дорестайлінгової моделі.

Окрім модернізованого двигуна, A1 Sportback 40 TFSI, а також варіанти 30 TFSI і 35 TFSI, можуть бути оснащені новим пакетом S line competition. Він включає матову чорну решітку радіатора, затемнені значки, а також акценти Mythos Black на даху та бічні спідниці. Додатково хетчбеки отримали тоновані фари та платиново-сірі акценти.



Фото: Audi A1 Sportback S line competition 2022 модельного року / Audi

В середині оновленої лінійки Audi розмістились A4 та A5, які також отримали виконання S line competition та S line competition plus. Універсал A4 S line competition отримав “матову решітку радіатора, лезо, смужку для захисту від каменів, спойлер S4, а також чорні кільцями Audi у решітці Singleframe”. Крім того, пакет додає 19-дюймові колеса для більш динамічного зовнішнього вигляду.

Виконання A4 S line competition plus додає світлодіодні фари, чорні накладки на дзеркала, підсвічені накладки на пороги передньої двері, систему інтер’єрного освітлення та червоні гальмівні супорти. Такі версії оснащуватимуть двигуном потужністю 204 кінські сили.

Седан A5 багато в чому ідентичний A4, але має більші 20-дюймові колеса і не має захисту від кам'яного “обстрілу”.

Фото: Audi 4 S line competition plus та A5 S line competition plus / Audi