Все три электрифицированные модели получили аккумуляторы увеличенной емкости.

PHEV-версии кроссовера, седана и купеобразного седана теперь оснащаются аккумуляторами на 17,9 киловатт-часов, вместо 14,4, что обеспечивает гибридам электрический пробег до 91 километра. Вместе с тем, гибридная версия теперь также доступна для универсала Audi A6 Avant в исполнении 50 TFSI e.

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Новый больший аккумулятор имеет такие же габариты, как и предыдущий. Он поддерживает зарядку мощностью 7,4 киловатт, что означает возможность полной зарядки за два с половиной часа.

Вместе с обновлением аккумулятора, Audi выпустила A6 Avant 50 TFSIe Quattro. Электрифицированный силовой агрегат сочетает 2-литровый TFSI с электрическим двигателем мощностью 140 лошадиных сил для общей мощности в 294 силы и крутящего момента 450 ньютон-метров.

Все модернизированные плагин-гибриды Audi также получили новый режим движения под названием Charge, в дополнение к существующим режимам EV, Auto и Hold. Новый ездовой режим позволяет заряжать аккумулятор двигателем внутреннего сгорания во время движения.

Обновленные гибриды Audi Q5, A6 Sedan и A7 Sportback доступны в двух вариантах мощности: 50 TFSIe с отдачей в 294 силы и 55 TFSIe, что имеет 362 лошадиные силы. В обоих вариантах используется 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель TFSI в паре с электрическим двигателем и семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Актуальная линейка плагин-гибридов немецкого бренда теперь включает Audi A3 Sportback, Q3 и Q3 Sportback, Q5 и Q5 Sportback, A6 Sedan и Avant, A7 Sportback, Q7, Q8 и флагманский A8.

Фото: обновленные гибриды Audi Q5, A6 и A7 Sportback 2021 модельного года / Audi