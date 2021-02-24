Усі три електрифіковані моделі отримали акумулятори збільшеної ємності.

PHEV-версії кросовера, седана та купеподібного седана тепер оснащуються акумуляторами на 17,9 кіловат-годин, замість 14,4, що забезпечує гібридам електричний пробіг до 91 кілометра. Разом з тим, гібридна версія тепер також доступна для універсала Audi A6 Avant у виконанні 50 TFSI e.

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Новий більший акумулятор має такі ж габарити, як і попередній. Він підтримує зарядку потужністю 7,4 кіловат, що означає можливість повної зарядки за дві з половиною години.

Разом з оновленням акумулятора, Audi випустила A6 Avant 50 TFSIe Quattro. Електрифікований силовий агрегат поєднує 2-літровий TFSI з електричним двигуном потужністю 140 кінських сил для загальної потужності у 294 сили і крутного моменту 450 ньютон-метрів.

Усі модернізовані плагін-гібриди Audi також отримали новий режим руху під назвою Charge, на додачу до існуючих режимів EV, Auto та Hold. Новий їздовий режим дозволяє заряджати акумулятор двигуном внутрішнього згоряння під час руху.

Оновлені гібриди Audi Q5, A6 Sedan та A7 Sportback все ще доступні у двох варіантах потужності: 50 TFSIe з віддачею у 294 сили та 55 TFSIe, що має 362 кінські сили. В обох варіантах використовується 2-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун TFSI в парі з електричним двигуном і семиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням.

Актуальна лінійка плагін-гібридів німецького бренду тепер включає Audi A3 Sportback, Q3 і Q3 Sportback, Q5 і Q5 Sportback, A6 Sedan і Avant, A7 Sportback, Q7, Q8 і флагманський A8.

Фото: оновлені гібриди Audi Q5, A6 та A7 Sportback 2021 модельного року / Audi