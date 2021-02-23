Formentor VZ5 отримав 390-сильний мотор від Audi RS3 і здатен прискорюватись до першої сотні на спідометрі за 4,2 секунди.

2,5-літровий турбомотор від Audi RS3 дістався топовому виконанню кросоера Formentor, який отримав індекс VZ5. Із цим агрегатом іспанський кросовер хдатен показати кращу динаміку, ніж “заслужені спортсмени” Audi Q3 RS та Mercedes-AMG GLA 45 S.

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Для Cupra Formentor VZ5 потужність п'ятициліндрового 2,5-літрового турбомотора RS Q3 була знижена на 10 кінських сил, однак він все одно виявився кращим в динаміці за спортивний кросовер Audi. Від 0 до 100 кілометрів на годину він розганяється за 4,2 секунди, що на 0,3 секунди швидше, ніж у його німецьких побратимів. Максимальна швидкість VZ5 обмежена на 250 кілометрів на годину.

Оберти надходять на обидві осі через 7-ступінчасту автоматичну коробку передач DSG з подвійним зчепленням та систему повного приводу 4Drive.

Formentor VZ5 має занижену на 10 міліметрів підвіску та адаптивне шасі (DCC) з 15 рівнями регулювання демпфуючого зусилля. Гальмівна система походить від Akebono.

Фото: Cupra Formentor VZ5 / Cupra

Formentor VZ5 вирізняється ексклюзивними 20-дюймовим колесам, агресивнішим обвісом по колу, здвоєнними вихлопними патрубками та бронзовим декором.

У салоні з'явилася пара ковшоподібних сидінь спереду, ексклюзивні оббивка і оздоблення, а також інша графіка для мультимедійної системи і цифрових приладів.

Cupra обмежить серію Formentor VZ5 сімома тисячами примірників. Продажі в Європі стартують в четвертому кварталі цього року, ціни будуть розкриті ближче до того часу. Однак очікується, що топова версія Formentor з усіма своїми перевагами, коштуватиме дешевше того ж Audi RS Q3, ціни на який в Німеччині починаються з 64 тисяч євро.