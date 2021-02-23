Formentor VZ5 получил 390-сильный мотор от Audi RS3 и способен ускоряться до первой сотни на спидометре за 4,2 секунды.

2,5-литровый турбомотор от Audi RS3 достался топовому выполнению кросоера Formentor, который получил индекс VZ5. С этим агрегатом испанский кроссовер способен показать динамику лучше, чем "заслуженные спортсмены" Audi Q3 RS и Mercedes-AMG GLA 45 S.

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Для Cupra Formentor VZ5 мощность пятицилиндрового 2,5 литрового турбомотора RS Q3 была снижена на 10 лошадиных сил, однако он все равно оказался лучшим в динамике, чем спортивный кроссовер Audi. От 0 до 100 километров в час он разгоняется за 4,2 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем у его немецких собратьев. Максимальная скорость VZ5 ограничена на 250 километрах в час.

Обороты поступают на обе оси через 7-ступенчатую автоматическую коробку передач DSG с двойным сцеплением и систему полного привода 4Drive.

Formentor VZ5 имеет заниженную на 10 миллиметров подвеску и адаптивное шасси (DCC) с 15 уровнями регулировки демпфирующего усилия. Тормозная система происходит от Akebono.

Фото: Cupra Formentor VZ5 / Cupra

Formentor VZ5 отличается эксклюзивными 20-дюймовыми колесам, агрессивным обвесом по кругу, сдвоенными выхлопными патрубками и бронзовым декором.

В салоне появилась пара ковшеобразных сидений спереди, эксклюзивная обивка и отделка, а также другая графика для мультимедийной системы и цифровых приборов.

Cupra ограничит серию Formentor VZ5 семью тысячами экземпляров. Продажи в Европе стартуют в четвертом квартале этого года, цены будут раскрыты ближе к тому времени. Однако ожидается, что топовая версия Formentor со всеми своими преимуществами, будет стоить дешевле того же Audi RS Q3, цены на которые в Германии начинаются с 64 тысяч евро.