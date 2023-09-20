Audi открыла центр краш-тестов за 100 миллионов долларов. Бренд будет испытывать новые автомобили с помощью современных технологий.

Сверхтехнологичное предприятие позволит немецкому бренду проводить всевозможные краш-тесты будущих моделей. Стоимость строящегося в течение трех лет объекта составила сто миллионов долларов. Будут проводить испытания новых машин около ста сотрудников марки.

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Новый центр краш-тестов расположен в Ингольдштате. Его спроектировали с учетом будущих стандартов безопасности автомобилей. Испытательный полигон оборудовали современными высокоскоростными видеокамерами, светодиодным освещением, а также несколькими пересекающимися полосами, которые позволят инженерам проводить столкновения моделей под углом 90 градусов.

Для проведения краш-тестов специалисты привлекут более 60 манекенов со 150 датчиками, которые будут выполнять роли от полуторагодовалых детей до взрослых пассажиров весом около ста килограммов. В ходе испытаний инженеры используют технологию трехмерного сканирования, которая будет вычислять уровень деформации автомобилей.

Еще одной современной технологией центра стало компьютерное моделирование, позволяющее специалистам Audi проводить десятки тысяч виртуальных краш-тестов для создания готового прототипа автомобиля. Кроме того, на территории полигона разместили множество стендов для тестирования комплектующих и мастерской.