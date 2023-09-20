Audi відкрила центр краш-тестів за 100 мільйонів доларів. Бренд випробовуватиме нові автомобілі за допомогою сучасних технологій.

Надтехнологічне підприємство дозволить німецькому бренду проводити різноманітні краш-тести майбутніх моделей. Вартість об'єкта, який будували протягом трьох років, склала сто мільйонів доларів. Проводитимуть випробування нових машин близько ста співробітників марки.

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Новий центр краш-тестів розташований в місті Інгольдштат. Його спроектували з урахуванням майбутніх стандартів безпеки автомобілів. Випробувальний полігон обладнали сучасними високошвидкісними відеокамерами, світлодіодним освітленням, а також кількома смугами, що перетинаються, які дозволять інженерам проводити зіткнення моделей під кутом 90 градусів.

Для проведення краш-тестів фахівці залучать понад 60 манекенів зі 150 датчиками, які виконуватимуть ролі від півторарічних дітей до дорослих пасажирів вагою близько ста кілограмів. Під час випробувань інженери скористаються технологією тривимірного сканування, яка вираховуватиме рівень деформації автомобілів.

Ще однією сучасною технологією центру стало комп'ютерне моделювання, яке дозволить спеціалістам Audi проводити десятки тисяч віртуальних краш-тестів до створення готового прототипу автомобіля. Крім того, на території полігону розмістили безліч стендів для тестування комплектуючих та майстерні.