Электрический Q4 оказался гораздо просторнее внутри, чем обычный Q4, а также значительно более технологичным.

Audi раскрыла все подробности о внутреннем мире Q4 e-tron, с которого осталось только снять обертки для полного релиза.

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Салон электрокара по длине не уступает полноразмерным кроссоверам – в длину он вытянулся на 1,83 метра. А отдельным элементам интерьера могут позавидовать и более дорогие модели Audi.

В интерьере, почти лишенном центрального тоннеля, обеспечено пространство как в машинах на класс выше. Сиденья второго ряда стоят на семь сантиметров выше первого, при этом над головами пассажиров остается еще достаточно места. Относительно разнообразия версий оформления электрокар готов поспорить с большими и дорогими машинами: салон можно будет заказать в черном, серо-стальном, коричневом или пергаментно-бежевом цвете, дополнив многочисленными комплектами оборудования и декора на выбор.

Салон может быть обработан комбинацией натуральной и искусственной кожи, наппой, сочетанием искусственной кожи и микрофибры Dinamica, которая на 45% состоит из переработанного полиэстера. Есть несколько версий накладок на пороги, обшивок потолка и подлокотников, декора передней панели – липа с открытыми порами, алюминий в двух исполнениях, пластик.

10,25-дюймовая цифровая панель приборов является базовым оборудованием для Q4 e-tron, так же как центральный экран мультимедийного центра с диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1540 × 720 пикселей. Опционально можно будет заказать центральный экран с диагональю 11,6 дюйма. Мультимедийная система поддерживает голосовое управление и реагирует на обращение "Hey, Audi" и запросы на естественном языке, например, может ответить на запрос "подскажи ближайшую зарядную станцию".

Руль можно будет заказать разного формата. В самой дорогой версии руля скошенный сверху и снизу обод, есть подогрев и подрулевые кнопки переключения передач. Все варианты руля имеют сенсорные поверхности с подсветкой активных кнопок.

Фото: Audi Q4 e-tron / Audi

Одна из самых интересных деталей интерьера – проекционный дисплей с дополненной реальностью на лобовом стекле, который будет предлагаться опционально. Он позволяет анимированным подсказкам появляться в точно рассчитанном положении на дороге. При этом генератор изображений за доли секунды между обнаружением объекта датчиками и выводом картинки успевает подстроить ее к непрерывно меняющемуся положению машины, учитывая скорость и даже вертикальные колебания кузова.

Основные анимированные подсказки выводятся на воображаемом расстоянии в три метра перед машиной, а подсказки расширенной реальности – в десяти метрах, а иногда и дальше. Общее поле для изображений соответствует 70-дюймовому экрану. Audi подчеркивает, что программный код генератора дополненной реальности состоит из 600 тысяч строчек кода, что в полтора раза больше, чем в программы управления первым космическим шаттлом.

Объем багажника составляет 520 – 1 490 литров. Диван разделен в пропорции 40:20:40 и состоит почти в уровень с полом. Под полом багажника скрывается набор для зарядки. Общий объем "кармашков" в салоне составляет 24,8 литров, в том числе 4,4 литрив – в центральном подлокотнике.

Техническая спецификация для электрического кроссовера пока не объявлена, однако можно ориентироваться на прототип 2019 года. Концептуальный Q4 e-tron оснащался парой электромоторов с отдачей в 306 лошадиных сил и аккумулятором на 82 киловатт-часа для обеспечения пробега в 450 километров на одном заряде.

Официальный дебют Audi Q4 e-tron состоится в апреле, а вслед за ним должен появиться купеобразный Q4 Sportback e-tron.