Електричний Q4 виявився набагато просторішим всередині, ніж звичайний Q4, а також значно технологічнішим.

Audi розкрила усі подробиці про внутрішній світ Q4 e-tron, з якого залишилось лише зняти обгортки для повного релізу.

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Салон електрокара за довжиною не поступається повнорозмірним кросоверам – у довжину він витягнувся на 1,83 метри. А окремим елементам інтер’єру можуть позаздрити і більш дорогі моделі Audi.

В інтер'єрі, майже позбавленому центрального тунелю, забезпечений простір як в машинах на клас вище. Сидіння другого ряду стоять на сім сантиметрів вище першого, при цьому над головами пасажирів залишається ще достатньо місця. За різноманітністю версій оформлення електрокар готовий посперечатися з більшими і дорогими машинами: салон можна буде замовити в чорному, сіро-сталевому, коричневому або пергаментно-бежевому кольорі, доповнивши численними комплектами обладнання та декору на вибір.

Салон може бути оброблений комбінацією натуральної та штучної шкіри, наппою, поєднанням штучної шкіри і мікрофібри Dinamica, яка на 45% складається з переробленого поліестеру. Є кілька версій накладок на пороги, обшивок стелі і підлокітників, декору передньої панелі – липа з відкритими порами, алюміній в двох виконаннях, пластик.



10,25-дюймова цифрова панель приладів є базовим обладнанням для Q4 e-tron, так само як центральний екран мультимедійного центру з діагоналлю 10,1 дюйма і розподільчою здатністю 1540 × 720 пікселів. Опційно можна буде замовити центральний екран з діагоналлю 11,6 дюйма. Мультимедійна система підтримує голосове управління і реагує на звернення “Hey, Audi” та запити природною мовою, наприклад, може відповісти на запит “підкажи найближчу зарядну станцію”.

Кермо також можна буде замовити різного формату. У найдорожчої версії керма скошений зверху і знизу обід, є підігрів та підрульові кнопки перемикання передач. Усі варіанти керма мають сенсорні поверхні з підсвічуванням активних кнопок.

Фото: Audi Q4 e-tron / Audi

Одна з найцікавіших деталей інтер’єру – проекційний дисплей з доповненою реальністю на лобовому склі, який пропонуватиметься опційно. Він дозволяє анімованим підказкам з'являтися в точно розрахованому положенні на дорозі. При цьому генератор зображень за долі секунди між виявленням об'єкта датчиками і виведенням картинки встигає підлаштувати її до безперервно мінливого положення машини, враховуючи швидкість і навіть вертикальні коливання кузова.

Основні анімовані підказки виводяться на уявній відстані в три метри перед машиною, а підказки розширеної реальності – в десяти метрах, а іноді й далі. Загальне поле для зображень відповідає 70-дюймовому екрану. Audi підкреслює, що програмний код генератора доповненої реальності складається з 600 тисяч строчок коду, що в півтора рази більше, ніж у програми управління першим космічним шатлом.

Обсяг багажника становить 520 – 1490 літрів. Диван розділений в пропорції 40:20:40 і складається майже в рівень з підлогою. Під підлогою багажника ховається набір для зарядки. Загальний обсяг “кишеньок” в салоні становить 24,8 літрів, в тому числі 4,4 літрив – в центральному підлокітнику.



Технічні специфікації для електричного кросовера поки не оголошені, однак можна орієнтуватись на прототип 2019 року. Концептуальний Q4 e-tron оснащувався парою електромоторів з віддачею у 306 кінських сил та акумулятором на 82 кіловат-години для забезпечення пробігу у 450 кілометрів на одному заряді.

Офіційний дебют Audi Q4 e-tron відбудеться у квітні, а слідом за ним повинен з’явитись купеподібний Q4 Sportback e-tron.