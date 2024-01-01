Audi показала впечатляющий раллийный концепт Q6 e-tron

На странице в Facebook компания Audi представила новую концепцию под названием Q6 e-tron Offroad – это взгляд немецкого автопроизводителя на то, как должен выглядеть мощный электрический внедорожник. К сожалению, информации об автомобиле очень мало.

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Из фотографий экстерьера заметно, что концепт основан на базе Q6 Sportback e-tron, с тонкими ходовыми огнями и четырьмя светодиодными фарами, которые были добавлены, чтобы подчеркнуть его внедорожный характер.

Колесные арки также были увеличены и в низ разместили темные легкосплавные диски с мощными внедорожными шинами Также внедорожник имеет гораздо более длинный ход подвески, чем у обычной модели. Официального пресс-релиза на данный момент нет, однако можно предположить, что машина также оснащена портальными осями.

Высокий дорожный просвет делает его вполне способным преодолевать сложные препятствия, хотя Audi хочет подчеркнуть, что это концепт, а не серийный автомобиль, поэтому вероятность, что производство модели когда-либо начнется довольно низкая.

Как отмечает Carscoops, возможно, концепт был разработан с учетом Дакара и других ралли-рейдов, где требуется, чтобы гоночные болиды базировались на серийных автомобилях. К слову, компания Land Rover уже объявила, что в 2026 году будет конкурировать с гоночным автомобилем на базе Defender Octa мощностью 626 л.с., и ожидается, что другие производители последуют этому примеру.

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Одним из них может быть и Audi, однако, интересно, как электромобиль зарекомендует себя в ралли. Текущий Q6 Sportback e-tron quattro оснащен электромоторами мощностью 285 кВт (388 л.с.), которые разгоняют его с 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды. Кроссовер может преодолеть до 636 км на одном заряде.