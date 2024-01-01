Audi показала вражаючий ралійний концепт Q6 e-tron

На сторінці у Facebook компанія Audi представила нову концепцію під назвою Q6 e-tron Offroad – це погляд німецького автовиробника на те, як має виглядати потужний електричний позашляховик. На жаль, інформації про автівку дуже мало.

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З фотографій екстер'єру помітно, що концепт засновано на базі Q6 Sportback e-tron, з тонкими ходовими вогнями й чотирма світлодіодними фарами, які були додані, щоб підкреслити його позашляховий характер.

Колісні арки також були збільшені й в низ розмістили темні легкосплавні диски з потужними позашляховими шинами Також позашляховик має набагато довший хід підвіски, ніж у звичайної моделі. Офіційного пресрелізу на цю мить немає, проте можна припустити, що автівка також оснащена портальними осями.

Високий дорожній просвіт робить його цілком спроможним долати складні перешкоди, хоча Audi хоче підкреслити, що це концепт, а не серійний автомобіль, тому ймовірність, що виробництво моделі коли-небудь почнеться досить низька.

Як зазначає Carscoops, можливо, концепт було розроблено з огляду на Дакар та інші ралі-рейди, де вимагається, щоб гоночні боліди базувалися на серійних автомобілях. До слова, компанія Land Rover вже оголосила, що у 2026 році буде конкурувати з гоночним автомобілем на базі Defender Octa потужністю 626 к.с., й очікується, що інші виробники наслідують цей приклад.

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Одним з них може бути та Audi, однак, цікаво, як електромобіль зарекомендує себе у ралі. Поточний Q6 Sportback e-tron quattro оснащений електромоторами потужністю 285 кВт (388 к.с.), які розганяють його з 0 до 100 км/год за 5,9 секунди. Кросовер може подолати до 636 км на одному заряді.