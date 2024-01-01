Що відомо про майбутній Audi A7 Allroad: подробиці

Audi активно оновлює власний модельний ряд. Наразі покупці можуть придбати бензиновий Audi A6, або електричний A6 e-tron, однак з наступного року варіант з ДВЗ називатиметься A7. Це пов’язано з новою системою маркування моделей, згідно з якою електричні моделі матимуть парний індекс у назві, а версії з ДВЗ – непарний.

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Фотографії, опубліковані Carscoops, розкривають, що майбутня модель матиме суцільну, а не розділену оптику й оновлений бампер з парою вертикальних повітрозабірників. Як і у випадку з сьогоднішнім Allroad, ймовірно, покупці зможуть пофарбувати чорний пластиковий обвіс у колір кузова, якщо вони віддають перевагу більш елегантному вигляду.

У задній частині автомобіля A7 відрізнятиметься завдяки заднім ліхтарям у формі бумеранга. Їх поєднуватиме тонка поперечна світлова смуга, а логотип із чотирма кільцями ззаду, вірогідно, буде підсвічуватися. На перший погляд, прототип має досить низький кліренс, однак поточний A6 Allroad пропонується з дорожнім просвітом у 185 мм і нова модель точно повинна зберегти цей показник.

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За чутками, A7 Allroad, отримає 3,0-літровий турбо V6 потужністю 367 к.с. від нового S5, але також пропонуватиметься з дизельним V6 й, можливо, рядним чотирициліндровим агрегатом у Європі. Audi ще не показала базовий седан і універсал A7, тому варіант Allroad дебютує лише в середині 2025 року, а RS7 з’явиться трохи пізніше на основі випуску попередньої моделі.