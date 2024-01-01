Укр
Ру

Що відомо про майбутній Audi A7 Allroad: подробиці

В мережі з’явилась серія шпигунських знімків наступника A6 Allroad, який тепер називатиметься A7, оскільки Audi змінила маркування своїх моделей. Закамуфльований прототип новинки проходив дорожні випробування і, як очікується, повинен дебютувати вже наступного року.
Шпигуни помітили новий Audi A7 Allroad: що про нього відомо- Auto24

ФОТО: Audi|

Тестовий прототип Audi A7 Allroad

Данило Северенчук
logo23 грудня, 12:45
logo0
logo0 хв

Audi активно оновлює власний модельний ряд. Наразі покупці можуть придбати бензиновий Audi A6, або електричний A6 e-tron, однак з наступного року варіант з ДВЗ називатиметься A7. Це пов’язано з новою системою маркування моделей, згідно з якою електричні моделі матимуть парний індекс у назві, а версії з ДВЗ – непарний.

Читайте також: Що відомо про нову лінійку Audi Q7: подробиці

Фотографії, опубліковані Carscoops, розкривають, що майбутня модель матиме суцільну, а не розділену оптику й оновлений бампер з парою вертикальних повітрозабірників. Як і у випадку з сьогоднішнім Allroad, ймовірно, покупці зможуть пофарбувати чорний пластиковий обвіс у колір кузова, якщо вони віддають перевагу більш елегантному вигляду.

У задній частині автомобіля A7 відрізнятиметься завдяки заднім ліхтарям у формі бумеранга. Їх поєднуватиме тонка поперечна світлова смуга, а логотип із чотирма кільцями ззаду, вірогідно, буде підсвічуватися. На перший погляд, прототип має досить низький кліренс, однак поточний A6 Allroad пропонується з дорожнім просвітом у 185 мм і нова модель точно повинна зберегти цей показник.

Також цікаво: Audi закриває свій завод електромобілів у Брюсселі

За чутками, A7 Allroad, отримає 3,0-літровий турбо V6 потужністю 367 к.с. від нового S5, але також пропонуватиметься з дизельним V6 й, можливо, рядним чотирициліндровим агрегатом у Європі. Audi ще не показала базовий седан і універсал A7, тому варіант Allroad дебютує лише в середині 2025 року, а RS7 з’явиться трохи пізніше на основі випуску попередньої моделі.

#Новини #Audi #Автоновинка #Фото