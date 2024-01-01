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Что известно о будущем Audi A7 Allroad: подробности

В сети появилась серия шпионских снимков преемника A6 Allroad, который теперь будет называться A7, поскольку Audi сменила маркировку своих моделей. Закамуфлированный прототип новинки проходил дорожные испытания и, как ожидается, должен дебютировать уже в следующем году.
Шпионы заметили новый Audi A7 Allroad: что о нем известно- Auto24

ФОТО: Carscoops|

Тестовый прототип Audi A7 Allroad

Даниил Северенчук
logo23 декабря, 12:45
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Audi активно обновляет собственный модельный ряд. Сейчас покупатели могут приобрести бензиновый Audi A6, или электрический A6 e-tron, однако со следующего года вариант с ДВС будет называться A7. Это связано с новой системой маркировки моделей, согласно которой электрические модели будут иметь четный индекс в названии, а версии с ДВС – нечетный.

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Фотографии, опубликованы Carscoops, раскрывают, что будущая модель будет иметь сплошную, а не разделённую оптику и обновлённый бампер с парой вертикальных воздухозаборников. Как и в случае с сегодняшним Allroad, вероятно, покупатели смогут покрасить черный пластиковый обвес в цвет кузова, если они предпочитают более элегантный вид.

В задней части автомобиля A7 будет отличаться благодаря задним фонарям в форме бумеранга. Их будет сочетать тонкая поперечная световая полоса, а логотип с четырьмя кольцами сзади, вероятно, будет подсвечиваться. На первый взгляд, прототип имеет достаточно низкий клиренс, однако текущий A6 Allroad предлагается с дорожным просветом в 185 мм и новая модель точно должна сохранить этот показатель.

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По слухам, A7 Allroad, получит 3,0-литровый турбо V6 мощностью 367 л.с. от нового S5, но также будет предлагаться с дизельным V6 и, возможно, рядным четырехцилиндровым агрегатом в Европе. Audi еще не показала базовый седан и универсал A7, поэтому вариант Allroad дебютирует только в середине 2025 года, а RS7 появится чуть позже на основе выпуска предыдущей модели.

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