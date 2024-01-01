Что известно о будущем Audi A7 Allroad: подробности

Audi активно обновляет собственный модельный ряд. Сейчас покупатели могут приобрести бензиновый Audi A6, или электрический A6 e-tron, однако со следующего года вариант с ДВС будет называться A7. Это связано с новой системой маркировки моделей, согласно которой электрические модели будут иметь четный индекс в названии, а версии с ДВС – нечетный.

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Фотографии, опубликованы Carscoops, раскрывают, что будущая модель будет иметь сплошную, а не разделённую оптику и обновлённый бампер с парой вертикальных воздухозаборников. Как и в случае с сегодняшним Allroad, вероятно, покупатели смогут покрасить черный пластиковый обвес в цвет кузова, если они предпочитают более элегантный вид.

В задней части автомобиля A7 будет отличаться благодаря задним фонарям в форме бумеранга. Их будет сочетать тонкая поперечная световая полоса, а логотип с четырьмя кольцами сзади, вероятно, будет подсвечиваться. На первый взгляд, прототип имеет достаточно низкий клиренс, однако текущий A6 Allroad предлагается с дорожным просветом в 185 мм и новая модель точно должна сохранить этот показатель.

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По слухам, A7 Allroad, получит 3,0-литровый турбо V6 мощностью 367 л.с. от нового S5, но также будет предлагаться с дизельным V6 и, возможно, рядным четырехцилиндровым агрегатом в Европе. Audi еще не показала базовый седан и универсал A7, поэтому вариант Allroad дебютирует только в середине 2025 года, а RS7 появится чуть позже на основе выпуска предыдущей модели.