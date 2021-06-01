Они больше напоминают VIP-залы отдыха в аэропорту, чем традиционные автозаправочные станции.

Audi планирует строить фирменные станции зарядки для электромобилей, названные Audi charging hub – "зарядный центр Audi" и концепция довольно проста: обеспечить роскошный опыт зарядки для покупателей своих роскошных автомобилей.

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На концептуальных изображениях, предоставленных немецким автопроизводителем, изображено футуристический центр со светодиодным освещением и несколькими зарядными станциями. Здание центра имеет "гостинную", похожую на зады отдыха для авиапассажиров первого класса. Audi предложит приятный отдых на время, пока электрокар владельца заряжается. В помещении можно будет наслаждаться разнообразными закусками, напитками и "непродовольственными товарами".

Зал "хаба" предлагает такой же премиальный опыт, как интерьер Audi. Было предоставлено только три изображения зарядной станции, но здание выглядит современным в плане дизайна и архитектуры.

Audi говорит, что зарядные устройства, которые будут устанавливаться в таких центрах, будут самой высокой мощности. Теоретически они позволят зарядить Audi E-Tron GT от 5% до 80% примерно за 23 минуты, с максимальной скоростью зарядки 270 кВт.

В общем одна зарядная станция сможет удерживать 2,45 МВт-ч энергии и потребует только стандартного подключения 400 В, вместо высоковольтных линий и трансформаторов. Концентраторы энергии можно заряжать за ночь, а затем дополнять солнечными батареями на крыше в течение дня, чтобы добавить больше зеленой энергии в общий объем. Весь этот концентратор также спроектировано таким образом, чтобы его можно было разместить практически в любом месте планеты.

Сейчас в Германии идет разработка проекта для создания пилотной станции, однако сроки его реализации не называются.

Audi не планирует ограничивать доступ к зарядным терминалам для владельцев электрокаров других марок, однако они будут иметь доступ только к отдельным частям "гостиной".

Фото: концепция Audi charging hub / Audi